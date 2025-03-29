Yapay Zeka Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı
Yapay Zeka Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı
Beşiktaş ve Galatasaray akşam tarihi bir derbide bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım da favorisi belli olmayan derbilerde birbirinden ilginç sonuçlar almayı başardı. Milli ara dönüşü yaşanacak bu heyecanı biz de yapay zekaya sorduk. Yapay zeka derbide lider Galatasaray'ı bir adım önde görüyor.
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358.kez karşılaşacak iki takım maç saatini bekliyor.
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Galatasaray bir adım önde...
Yapay zeka skor tahmini de yaptı.
ChatGPT de Cimbom dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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