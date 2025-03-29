Yapay Zeka Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

Grok'un ardından aynı soruyu ChatGPT'ye yönelttik. O da benzer bir sonuç çıkardı ama küçük bir ihtimal boşluğu bıraktı:

'Sonuç tahmini olarak Galatasaray’ın kazanma ihtimali biraz daha yüksek görünüyor, ancak Beşiktaş iç sahada sürpriz yapabilir. 1-2 ya da 1-1 gibi bir skor olası duruyor. Maçın gidişatını belirleyecek en önemli faktör, Beşiktaş’ın erken bir gol bulup bulamaması olacak.'