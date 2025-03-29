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Yapay Zeka Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

Yapay Zeka Beşiktaş-Galatasaray Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 17:07

Beşiktaş ve Galatasaray akşam tarihi bir derbide bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım da favorisi belli olmayan derbilerde birbirinden ilginç sonuçlar almayı başardı. Milli ara dönüşü yaşanacak bu heyecanı biz de yapay zekaya sorduk. Yapay zeka derbide lider Galatasaray'ı bir adım önde görüyor.

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358.kez karşılaşacak iki takım maç saatini bekliyor.

358.kez karşılaşacak iki takım maç saatini bekliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray yüz yılı aşkın mazilerinde 357 kez karşı karşıya geldi. Puan durumundan bağımsız sonuçların alındığı derbilerde iki takım da tüm güçleri ve konsantrasyonlarıyla üç puan için maça çıkacak. 

Sahadaki verilerle harmanlanmış 'bir bilene', yapay zekaya akşamki maçı sorduk. İşte tahminleri...

Galatasaray bir adım önde...

Galatasaray bir adım önde...

Grok'a yorumlattığımız maçta ilk yorumu şu paragrafla yaptı: 

'Tarihsel olarak derbiler her zaman çekişmeli geçer ve ev sahibi avantajı önemli olabilir. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda taraftar desteğiyle dirençli bir oyun sergileyebilir. Ancak, Galatasaray’ın hücum gücü (özellikle Victor Osimhen gibi oyuncuların formu) ve genel istikrarı, onları kağıt üzerinde favori kılıyor. Son 10 derbi maçında beraberlik çıkmamış olması da bu maçın bir kazananı olabileceğini düşündürüyor.'

Yapay zeka skor tahmini de yaptı.

Yapay zeka skor tahmini de yaptı.

'Tahminim, Galatasaray’ın form avantajıyla maçı 2-1 kazanacağı yönünde. Yine de Beşiktaş’ın evinde sürpriz yapma potansiyeli her zaman mevcut, bu yüzden kesin bir sonuç yerine ihtimalleri değerlendirmek daha doğru olur.'

ChatGPT de Cimbom dedi.

ChatGPT de Cimbom dedi.

Grok'un ardından aynı soruyu ChatGPT'ye yönelttik. O da benzer bir sonuç çıkardı ama küçük bir ihtimal boşluğu bıraktı: 

'Sonuç tahmini olarak Galatasaray’ın kazanma ihtimali biraz daha yüksek görünüyor, ancak Beşiktaş iç sahada sürpriz yapabilir. 1-2 ya da 1-1 gibi bir skor olası duruyor. Maçın gidişatını belirleyecek en önemli faktör, Beşiktaş’ın erken bir gol bulup bulamaması olacak.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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