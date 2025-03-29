Beşiktaş Evinde Oynadığı Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah beyazlılar milli aranın ardından dev maçta galibiyetle lige döndü.

Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golüne sarı kırmızılılarda Lucas Torreira karşılık verdi.

Galatasaray'da Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş bu sezon çıktığı derbilerde bir tek sezonun ilk yarısında Galatasaray'a kaybetti.

Bu Galatasaray'ın bu sezonki ilk mağlubiyeti olurken, şampiyon olması halinde Beşiktaş'ta olan namağlup şampiyon unvanına erişme şansı da kalmadı.