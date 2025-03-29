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Beşiktaş Evinde Oynadığı Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş Evinde Oynadığı Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 22:31

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah beyazlılar milli aranın ardından dev maçta galibiyetle lige döndü. 

Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golüne sarı kırmızılılarda Lucas Torreira karşılık verdi. 

Galatasaray'da Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart  görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş bu sezon çıktığı derbilerde bir tek sezonun ilk yarısında Galatasaray'a kaybetti. 

Bu Galatasaray'ın bu sezonki ilk mağlubiyeti olurken, şampiyon olması halinde Beşiktaş'ta olan namağlup şampiyon unvanına erişme şansı da kalmadı.

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Derbide 358. randevuda Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Derbide 358. randevuda Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.

Rafa Silva sahneye çıktı.

Rafa Silva sahneye çıktı.

Galatasaray'ın orta sahada hakimiyet kurmakta zorlandığı dakikalarda Beşiktaş oyunun tek hakimiydi. Bu dakikalarda Rafa Silva'nın bireysel performansıyla şık bir gol atarak 23.dakikada takımını öne geçirdi.

Yasin Kol kırmızı kartını kullandı.

Yasin Kol kırmızı kartını kullandı.

36.dakikad Muçi'nin yerde kaldığı pozisyona Yasin Kol sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası Kol kararını değiştirdi ve Frankowski'ye kırmızı kart gösterdi.

90+6'da Semih Kılıçsoy da kırmızı kart gördü.

Torreira, 30 metreden vurdu.

Torreira, 30 metreden vurdu.

Oyun Beşiktaş'ın kontrolüne geçmişken Galatasaray'da Lucas Torreira, 30 metreden sert bir şutla Mert Günok'u mağlup etti ve 45.dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaş maçı bırakmadı.

Beşiktaş maçı bırakmadı.

Siyah beyazlılar bir kişi fazla olmanın avantajıyla sahaya iyi yayılmayı başardı. Baskısını kurduğu dakikalarda Beşiktaş Joao Mario ve Gedson Fernandes işbirliği ile golü buldu. 66.dakikada Mario'nun şutu pas olurken Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakçı'nın ofsaytı bozduğu pozisyonda golü buldu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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Derbilerde üstünlük kurdu.

Derbilerde üstünlük kurdu.

Beşiktaş bu sezon oynadığı derbilerde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken Trabzonspor'a karşı 1-1 ve 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. 

Beşiktaş, Galatasaray'la oynadığı ilk maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken kendi evindeki maçı kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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