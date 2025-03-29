Beşiktaş Evinde Oynadığı Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
Beşiktaş Evinde Oynadığı Derbide Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah beyazlılar milli aranın ardından dev maçta galibiyetle lige döndü.
Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golüne sarı kırmızılılarda Lucas Torreira karşılık verdi.
Galatasaray'da Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş bu sezon çıktığı derbilerde bir tek sezonun ilk yarısında Galatasaray'a kaybetti.
Bu Galatasaray'ın bu sezonki ilk mağlubiyeti olurken, şampiyon olması halinde Beşiktaş'ta olan namağlup şampiyon unvanına erişme şansı da kalmadı.
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Derbide 358. randevuda Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.
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Rafa Silva sahneye çıktı.
Yasin Kol kırmızı kartını kullandı.
Torreira, 30 metreden vurdu.
Beşiktaş maçı bırakmadı.
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Derbilerde üstünlük kurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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