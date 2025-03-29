Beşiktaş'tan TFF'ye Yabancı Hakem Cevabı: "Siz Getirmediniz, Biz Getirdik"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic sonrasında tüm derbilerde yabancı hakem beklentisi oluşmuştu. Ancak TFF bu karardan vazgeçti ve Beşiktaş-Galatasaray maçına tüm tepkilere rağmen yerli hakem atadı. Beşiktaş'ın sert tepkisi ile karşılaşan bu karardan TFF geri adım atmayacağını ilan etti. Beşiktaş da bu maça özel 'yabancı hakemi' kendisi getirdi.