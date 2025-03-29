Beşiktaş'tan TFF'ye Yabancı Hakem Cevabı: "Siz Getirmediniz, Biz Getirdik"
Beşiktaş'tan TFF'ye Yabancı Hakem Cevabı: "Siz Getirmediniz, Biz Getirdik"
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic sonrasında tüm derbilerde yabancı hakem beklentisi oluşmuştu. Ancak TFF bu karardan vazgeçti ve Beşiktaş-Galatasaray maçına tüm tepkilere rağmen yerli hakem atadı. Beşiktaş'ın sert tepkisi ile karşılaşan bu karardan TFF geri adım atmayacağını ilan etti. Beşiktaş da bu maça özel 'yabancı hakemi' kendisi getirdi.
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Beşiktaş yabancı hakem tepkisini Urs Meier ile gösterdi.
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Urs Meier, Yasin Kol'u izlemeye geilyor.
Beşiktaş da federasyona ithafen "Siz getirmediniz biz getirdik" diyerek "Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda." paylaşımı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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