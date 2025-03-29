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Beşiktaş'tan TFF'ye Yabancı Hakem Cevabı: "Siz Getirmediniz, Biz Getirdik"

Beşiktaş'tan TFF'ye Yabancı Hakem Cevabı: "Siz Getirmediniz, Biz Getirdik"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 18:58

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic sonrasında tüm derbilerde yabancı hakem beklentisi oluşmuştu. Ancak TFF bu karardan vazgeçti ve Beşiktaş-Galatasaray maçına tüm tepkilere rağmen yerli hakem atadı. Beşiktaş'ın sert tepkisi ile karşılaşan bu karardan TFF geri adım atmayacağını ilan etti. Beşiktaş da bu maça özel 'yabancı hakemi' kendisi getirdi.

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Beşiktaş yabancı hakem tepkisini Urs Meier ile gösterdi.

Beşiktaş yabancı hakem tepkisini Urs Meier ile gösterdi.

Beşiktaş-Galatasaray maçına Beşiktaş ısrarla yabancı hakem istiyordu. Hatta bir önceki derbide düdük çalan Slavko Vincic'in bu maçı da yönetmesi konusunda ısrarcılardı.

Ancak TFF ısrarla bunun tek seferlik bir karar olduğu konusunda diretti ve bundan sonra yabancı hakem ataması yapılmayacağını duyurdu. Beşiktaş'ın eleştirisi ile karşılaşan kararın ardından siyah beyazlılardan Urs Meier hamlesi geldi.

Urs Meier, Yasin Kol'u izlemeye geilyor.

Urs Meier, Yasin Kol'u izlemeye geilyor.

Beşiktaş eski hakemlerden İsviçreli Urs Meier ile anlaştı. Urs Meier, derbiyi stadyumdan izleyecek ve anlık olarak Yasin Kol'un kararlarını yorumlayacak. Beşiktaş'ın dijital kanallarından yayınlanacak bu kararlar sonrasında maç sonunda da Yasin Kol'un kararları Beşiktaş YouTube kanalında masaya yatırılacak.

Beşiktaş da federasyona ithafen "Siz getirmediniz biz getirdik" diyerek "Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda." paylaşımı yaptı.

Beşiktaş da federasyona ithafen "Siz getirmediniz biz getirdik" diyerek "Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda." paylaşımı yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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