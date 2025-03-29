Beşiktaş Sahada Kazandı, Yorumlar Sosyal Medyada Patladı

Beşiktaş haftanın maçında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle üç puanı alırken Ole Gunnar Solskjaer'e de övgüler vardı.

Galatasaray cephesinde ise eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Okan Buruk'tu.

Namağlup şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'a rakipleri de bu unvanı hatırlatarak takılmayı ihmal etmedi.