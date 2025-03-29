Beşiktaş Sahada Kazandı, Yorumlar Sosyal Medyada Patladı
Beşiktaş Sahada Kazandı, Yorumlar Sosyal Medyada Patladı
Beşiktaş haftanın maçında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle üç puanı alırken Ole Gunnar Solskjaer'e de övgüler vardı.
Galatasaray cephesinde ise eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Okan Buruk'tu.
Namağlup şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'a rakipleri de bu unvanı hatırlatarak takılmayı ihmal etmedi.
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İnönü'de derbi kaybetmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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