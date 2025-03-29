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Beşiktaş Sahada Kazandı, Yorumlar Sosyal Medyada Patladı

Beşiktaş Sahada Kazandı, Yorumlar Sosyal Medyada Patladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 23:07

Beşiktaş haftanın maçında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle üç puanı alırken Ole Gunnar Solskjaer'e de övgüler vardı. 

Galatasaray cephesinde ise eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Okan Buruk'tu. 

Namağlup şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'a rakipleri de bu unvanı hatırlatarak takılmayı ihmal etmedi.

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İnönü'de derbi kaybetmedi.

İnönü'de derbi kaybetmedi.

Beşiktaş evinde oynadığı Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 2-1, son olarak bugün de Galatasaray'ı 2-1 yendi. İç sahada derbi kaybetmeyen Beşiktaş'ta taraftarın da morali yüksekti. Maçın ardından taraftarlar soluğu sosyal medyada aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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