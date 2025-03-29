Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Yardımcısını Görevden Aldı: Ömer Çelik’ten Harvard'a Tepki
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Yardımcısını Görevden Aldı: Ömer Çelik’ten Harvard'a Tepki
Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevine son verdi.
Karara AKP sözcüsü Ömer Çelik 'Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir' sözleriyle tepki gösterdi.
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AKP’li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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