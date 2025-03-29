Ağabeyinden Şarkıcı Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi: “Seni Vuracağım, Bir Haftan Var”
Ağabeyinden Şarkıcı Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi: “Seni Vuracağım, Bir Haftan Var”
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesi ile yaşadığı büyük sorunlar hakkında her geçen gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Özcan Deniz, husumetli olduğu ağabeyi Ercan Deniz tarafından ölüm tehditleri aldı. Şikayetin ardından Ercan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kayıtlarında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz’e yönelik 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!' gibi ifadeler kullandığı belirtildi.
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Ailesiyle büyük sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
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Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri, Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları oldu.
Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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