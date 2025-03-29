Ağabeyinden Şarkıcı Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi: “Seni Vuracağım, Bir Haftan Var”

Kayıtlarda, Ercan Deniz'in 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!' gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Melek Kasap ise ağabeyinin şirkette yaptığı tehditleri kanıtlamak için ses kaydı aldığı öğrenildi.

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.