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Ağabeyinden Şarkıcı Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi: “Seni Vuracağım, Bir Haftan Var”

Ağabeyinden Şarkıcı Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi: “Seni Vuracağım, Bir Haftan Var”

Özcan Deniz
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 09:09

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesi ile yaşadığı büyük sorunlar hakkında her geçen gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Özcan Deniz, husumetli olduğu ağabeyi Ercan Deniz tarafından ölüm tehditleri aldı. Şikayetin ardından Ercan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kayıtlarında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz’e yönelik 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!' gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

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Ailesiyle büyük sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Ailesiyle büyük sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Hakkında kaçak yapı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Özcan Deniz'i şikayet eden kardeşi Ercan Deniz hakkında söylenenler şoke etti. 

Savcılığa sunulan dilekçede yer alan ses kayıtları, aile içindeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri, Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları oldu.

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri, Ercan Deniz'in hem Özcan Deniz'i hem de kız kardeşi Melek Kasap'ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları oldu.

Kayıtlarda, Ercan Deniz'in 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!' gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Melek Kasap ise ağabeyinin şirkette yaptığı tehditleri kanıtlamak için ses kaydı aldığı öğrenildi.

Ercan Deniz'in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtilerek, müvekkillerin ve ailelerinin hayati tehlike altında olduğu vurgulandı. Dilekçede, Ercan Deniz'in öfkesinin günden güne arttığı, olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.

Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla yapılan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.

Şikayet dilekçesinin devamında Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'e yönelik hakaretler ve ağıza alınmayacak küfürler ettiği belirtildi. Bu tehditlere Özcan Deniz'in eşi ve kız kardeşi Melek Kasap da dahil oldu. Savcılığa sunulan dilekçede Melek Kasap bir uzlaşı sağlamak için Ercan Deniz'in şirketine gittiği can güvenliğinden endişe ettiği içinde konuşmaları kayıt altına aldığı anlatıldı. Ercan Deniz'in tehdit ve hakaret içerikli ses kayıtlarında 'Çocuğumun çocuğu or... olsun, karımı sen s... seni vuracağım' gibi cümlelerin sarf edildiği belirtilirken şikayet sonrası Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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