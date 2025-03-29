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1 Temmuz 2025 Sonrası Artık Zorunlu Değil: Sıfır Araçlarda TTB Zorunluluğu Kaldırıldı

1 Temmuz 2025 Sonrası Artık Zorunlu Değil: Sıfır Araçlarda TTB Zorunluluğu Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 08:40

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma yükümlülüğü kaldırıldı.

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde taşıtlara TTB montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları hızla sürüyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde taşıtlara TTB montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları hızla sürüyor.

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor.

Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri yaparak Türkiye genelinde yetkilendirmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 

UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi engellenecek, böylece her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilecek. UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, belirtilen süre içinde sisteme kaydolmayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.

1 Temmuz’dan sonra piyasaya sürülecek araçlara TTB yükümlülüğü kaldırıldı.

1 Temmuz’dan sonra piyasaya sürülecek araçlara TTB yükümlülüğü kaldırıldı.

29 Mart 2025 tarihinde yapılan Tebliğ değişikliği ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tescil edilerek piyasaya sürülecek bireysel araçlara TTB taktırma yükümlülüğü kaldırıldı.

Ayrıca söz konusu tebliğ değişikliğiyle, LPG'li araçlara TTB ve akaryakıt istasyonlarında bulunan LPG adalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulum süresi de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

UTTS kapsamında montaj ve aktivasyonu tamamlanmış araç sayısı 1.3 milyonu geçerken taşıt sahipleri tarafından verilen UTTS uygulaması kapsamında TTB taktırma yükümlülüğü olan mükellefler ve bireyler, utts.gov.tr adresine girerek kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Yetkililer vatandaşları, işlemlerini sadece utts.gov.tr adresinden yapmaları, bir mağduriyet yaşamamaları için benzer isimlerle açılan sahte internet sitelerine itibar etmemeleri ve bu sitelerden işlem yapmamaları konusunda uyarıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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