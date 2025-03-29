1 Temmuz 2025 Sonrası Artık Zorunlu Değil: Sıfır Araçlarda TTB Zorunluluğu Kaldırıldı
1 Temmuz 2025 Sonrası Artık Zorunlu Değil: Sıfır Araçlarda TTB Zorunluluğu Kaldırıldı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili bugün yapılan tebliğ değişikliğiyle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma yükümlülüğü kaldırıldı.
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde taşıtlara TTB montajları ve akaryakıt istasyonlarına donanım montajları hızla sürüyor.
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1 Temmuz’dan sonra piyasaya sürülecek araçlara TTB yükümlülüğü kaldırıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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