1 Temmuz 2025 Sonrası Artık Zorunlu Değil: Sıfır Araçlarda TTB Zorunluluğu Kaldırıldı

UTTS Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde; kiralama yoluyla edinilen, işletmeye dahil olan veya işte kullanılan taşıtların en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar; bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin TTS programlarına kayıtlı tüm taşıtların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırması zorunluluğu bulunuyor.

Tüm mükelleflerin, utts.gov.tr adresinden gerekli işlemleri yaparak Türkiye genelinde yetkilendirmiş montaj firmalarından kendilerine en uygun montaj noktasını seçip 30 Nisan 2025 gün sonuna kadar TTB montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

UTTS sayesinde, yakıt alımı sırasında plaka bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılacak, usulsüz belge düzenlenmesi engellenecek, böylece her yıl milyarlarca liralık vergi kayıplarının önüne geçilecek. UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, belirtilen süre içinde sisteme kaydolmayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek.