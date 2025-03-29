İstanbul’da Trafiğe Kapalı Yollar: CHP Mitingi Nedeniyle İstanbul’da Bazı Yollar Kapatıldı
İstanbul’da Trafiğe Kapalı Yollar: CHP Mitingi Nedeniyle İstanbul’da Bazı Yollar Kapatıldı
Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe'de saat 12:00’de miting yapacak. Söz konusu miting nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği alınacak önlemleri tek tek sıraladı.
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İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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