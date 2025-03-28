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Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu! Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu! Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 00:31

Ramazan Bayramı’na dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’nin 29 Mart 2025 Cumartesi tarihli sayısına göre bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

İşte detaylar...

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Köprü, otoyollar, toplu taşımaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu. Yap-işlet-devret projeleri ise karar dışında bırakıldı.

30 Mart Pazar saat 00.00’dan 1 Nisan Salı saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinin de ücretsiz olacağı belirtildi.

Resmi Gazete'nin 29 Mart Cumartesi tarihli sayısında söz konusu karar şu ifadeyle yer aldı:

Resmi Gazete'nin 29 Mart Cumartesi tarihli sayısında söz konusu karar şu ifadeyle yer aldı:

'29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00’dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00’a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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