Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu! Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı
Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu! Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı
Ramazan Bayramı’na dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’nin 29 Mart 2025 Cumartesi tarihli sayısına göre bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
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Resmi Gazete'nin 29 Mart Cumartesi tarihli sayısında söz konusu karar şu ifadeyle yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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