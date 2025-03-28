Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu! Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

'29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00’a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00’dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00’a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.'