Bayramda Bankalar Açık mı? Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025-1 Nisan 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatil günleri arasında yer alan bayram tatiline dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan’ın açıklaması şöyle oldu:

“Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.”

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar bayramda bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinin de bayram tatili kapsamına alınmasıyla birlikte “Bayramda bankalar açık mı?” sorusunun yanıtı merak edildi.

Bankalar, bayram tatili süresi boyunca çalışmayacak.