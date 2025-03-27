Bayramda Bankalar Açık mı? Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati
Bayramda Bankalar Açık mı? Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati
Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 26 Mart 2025 Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın kamuda 9 günlük tatil olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar bayramda bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı bankaların çalışma saati
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Bayramda Bankalar Açık mı?
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Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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