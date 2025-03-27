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Bayramda Bankalar Açık mı? Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati

Bayramda Bankalar Açık mı? Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 14:34

Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala 26 Mart 2025 Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın kamuda 9 günlük tatil olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar bayramda bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı bankaların çalışma saati

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Bayramda Bankalar Açık mı?

Bayramda Bankalar Açık mı?

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025-1 Nisan 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Resmi tatil günleri arasında yer alan bayram tatiline dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Erdoğan’ın açıklaması şöyle oldu:

“Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.”

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar bayramda bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinin de bayram tatili kapsamına alınmasıyla birlikte “Bayramda bankalar açık mı?” sorusunun yanıtı merak edildi. 

Bankalar, bayram tatili süresi boyunca çalışmayacak.

Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati

Ramazan Bayramı Bankaların Çalışma Saati

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar günü bankalar kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yani 31 Mart Pazartesi -1 Nisan Salı 2025 tarihlerinde bankalar hizmet vermeyecek. 

Bankalar 2 Nisan Çarşamba günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bankalar 2 Nisan-4 Nisan arası normal çalışma düzenine göre yani 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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