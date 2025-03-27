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Bayramda Eczaneler Açık mı? Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Bayramda Eczaneler Açık mı? Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 14:59

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi tarihinde gerçekleşecek. Bu süre boyunca vatandaşlar, eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, eczaneler bayramda açık mı? İşte Ramazan Bayramı'nda nöbetçi eczane listesi.

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Bayramda Eczaneler Açık mı?

Bayramda Eczaneler Açık mı?

Ramazan bayram tatili arefe de hesaba katılınca 3.5 gün sürecek. Vatandaşlar bayramda eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. 

Bayram 30 Mart 2025 günü başlayacak 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise eczanelerin kaç gün hizmet vereceği kafalarda soru işareti oluşturdu. 

Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak. İstanbul Eczane Odası ise arefe ve bayrama dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir. Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.”

Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Ramazan Bayramı’nda sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler listesine ise buradan ulaşabilirsiniz 👇 

Nöbetçi eczaneler listesi.

(Nöbetçi eczaneler listesi önceden yayınlanmıyor. Yer alan sitede nöbetçi eczane listesi günlük yayımlanmaktadır.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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