Bayramda Eczaneler Açık mı? Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi

Ramazan bayram tatili arefe de hesaba katılınca 3.5 gün sürecek. Vatandaşlar bayramda eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor.

Bayram 30 Mart 2025 günü başlayacak 1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin kamuda 9 gün süreceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise eczanelerin kaç gün hizmet vereceği kafalarda soru işareti oluşturdu.

Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak. İstanbul Eczane Odası ise arefe ve bayrama dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir. Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.”