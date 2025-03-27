Bayramda Eczaneler Açık mı? Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi
Bayramda Eczaneler Açık mı? Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi tarihinde gerçekleşecek. Bu süre boyunca vatandaşlar, eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, eczaneler bayramda açık mı? İşte Ramazan Bayramı'nda nöbetçi eczane listesi.
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Bayramda Eczaneler Açık mı?
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Ramazan Bayramı 2025 Nöbetçi Eczaneler Listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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