Eylemci Pikachu’dan İlk Açıklama! Ekrem İmamoğlu Eylemlerinin Sembolü Oldu
Eylemci Pikachu’dan İlk Açıklama! Ekrem İmamoğlu Eylemlerinin Sembolü Oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinin sembolü haline gelen 'Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama geldi. Antalya'daki eylemlerde polisin müdahalesinden kaçtığı görüntülerle sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan Pikachu, 'Vatandaşlarımızın yüzünü biraz olsun tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana' dedi.
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir araya gelerek çektiği videoyu X hesabından paylaştı.
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Türkiye, İmamoğlu eylemlerinde polisten kaçan 'Pikachu'yu konuşuyor.
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, gündem olan Pikachu ile bir araya geldi.
Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama!
Pikachu'nun gündem olan görüntüleri ise şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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