Eylemci Pikachu’dan İlk Açıklama! Ekrem İmamoğlu Eylemlerinin Sembolü Oldu

Antalya Muratpaşa'da 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerine çizgi dizi karakteri Pikachu kıyafeti ile katılan bir genç gündem olmuştu. Pikachu kıyafetli gencin polis müdahalesinden kaçtığı anlar sadece Türkiye'de değil dünyada gündem oldu. Pikachu sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuş ve polisin sert müdahalesinin gerçekleştiği eylemlerde yüzler birazcık da olsa tebessüm etmişti.