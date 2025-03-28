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Eylemci Pikachu’dan İlk Açıklama! Ekrem İmamoğlu Eylemlerinin Sembolü Oldu

Eylemci Pikachu’dan İlk Açıklama! Ekrem İmamoğlu Eylemlerinin Sembolü Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 00:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinin sembolü haline gelen 'Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama geldi. Antalya'daki eylemlerde polisin müdahalesinden kaçtığı görüntülerle sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan Pikachu, 'Vatandaşlarımızın yüzünü biraz olsun tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana' dedi. 

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir araya gelerek çektiği videoyu X hesabından paylaştı.

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Türkiye, İmamoğlu eylemlerinde polisten kaçan 'Pikachu'yu konuşuyor.

Türkiye, İmamoğlu eylemlerinde polisten kaçan 'Pikachu'yu konuşuyor.

Antalya Muratpaşa'da 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerine çizgi dizi karakteri Pikachu kıyafeti ile katılan bir genç gündem olmuştu. Pikachu kıyafetli gencin polis müdahalesinden kaçtığı anlar sadece Türkiye'de değil dünyada gündem oldu. Pikachu sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuş ve polisin sert müdahalesinin gerçekleştiği eylemlerde yüzler birazcık da olsa tebessüm etmişti.

Olayın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, gündem olan Pikachu ile bir araya geldi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, gündem olan Pikachu ile bir araya geldi.

CHP'li Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

'Gençlerimizin adalet arayışını mizahla, yaratacı zekâyla ve cesaretle nasıl buluşturduğunun örneğiydi Pikachu! 🫶

Milletimizin adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesini dünyaya duyurulmasının vesilelerinden biri oldu. 

Gençlerimizle gurur duyuyoruz!'

Kaynak

Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama!

Pikachu ekranlarda tartışılmaya da başlandı 👇

Pikachu'nun gündem olan görüntüleri ise şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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