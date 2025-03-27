Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?
Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?
Sosyal medya 27 Mart 2025 Perşembe günü 'Pikachu' ile yankılandı. Ancak bu tüm bildiklerimizden farklı. Onun adı 'Eylemci Pikachu'. Çizgi film karakteri olarak tanıdığımız Pikachu sosyal medyayı, haber sitelerini kasıp kavurdu. Pikachu olayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?
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Türkiye'de 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Pokemon'un en unutulmaz karakteri Pikachu.
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Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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