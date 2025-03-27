Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

Pokemon aslında Japonya'da bir oyun olarak ortaya çıktı. 1996 yılında ortaya çıkan bu oyun dünya genelinde yayıldı. Oyun daha sonra animeye uyarlandı. Pokemon çizgi dizisinde, 10 yaşındaki Ash isimli çocuğun oyun ustası olmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Hem oyunuyla hem de anime serisiyle dünyada dikkat çeken Pokemon, zamanla büyük bir fenomene dönüştü ve Türkiye'de 2000'li yıllarda çocukların ve gençlerin kalbini fethetti. Pokemon izlenme rekorları kırdı, oyunun kartları cipslerde hediye olarak yer aldı, her sokakta çocuklar Pokemon oynamaya başladı.

Pokemon evrenindeki baş karakterlerden biri de Pikachu isimli Pokemon karakteridir. Sarı tüyleri ve sevimli halleriyle dikkat çeken Pikachu, oyunda elektrik vermesiyle ünlüdür. Aynı zamanda Ash'in de en yakın dostudur.

Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Pokemon çizgi dizisi ve Pikachu hâlâ fenomen olmayı sürdürüyor.

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