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Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 17:14

Sosyal medya 27 Mart 2025 Perşembe günü 'Pikachu' ile yankılandı. Ancak bu tüm bildiklerimizden farklı. Onun adı 'Eylemci Pikachu'. Çizgi film karakteri olarak tanıdığımız Pikachu sosyal medyayı, haber sitelerini kasıp kavurdu. Pikachu olayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

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Türkiye'de 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Pokemon'un en unutulmaz karakteri Pikachu.

Türkiye'de 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Pokemon'un en unutulmaz karakteri Pikachu.

Pokemon aslında Japonya'da bir oyun olarak ortaya çıktı. 1996 yılında ortaya çıkan bu oyun dünya genelinde yayıldı. Oyun daha sonra animeye uyarlandı. Pokemon çizgi dizisinde, 10 yaşındaki Ash isimli çocuğun oyun ustası olmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Hem oyunuyla hem de anime serisiyle dünyada dikkat çeken Pokemon, zamanla büyük bir fenomene dönüştü ve Türkiye'de 2000'li yıllarda çocukların ve gençlerin kalbini fethetti. Pokemon izlenme rekorları kırdı, oyunun kartları cipslerde hediye olarak yer aldı, her sokakta çocuklar Pokemon oynamaya başladı.

Pokemon evrenindeki baş karakterlerden biri de Pikachu isimli Pokemon karakteridir. Sarı tüyleri ve sevimli halleriyle dikkat çeken Pikachu, oyunda elektrik vermesiyle ünlüdür. Aynı zamanda Ash'in de en yakın dostudur.

Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Pokemon çizgi dizisi ve Pikachu hâlâ fenomen olmayı sürdürüyor.

27 Mart 2025 Perşembe günü, sosyal medyanın bir numaralı gündemi eylemci Pikachu oldu. Peki, Pikachu olayı nedir?

Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

Eylemci Pikachu Olayı Nedir? Pikachu Neden Gündem Oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından eylemler ülke genelinde sürüyor. İmamoğlu hakkında verilen bu karar vatandaşlar tarafından protesto ediliyor. İmamoğlu eylemlerinde polisin sert müdahalesi, vatandaşların yaratıcı ve toplumsal olaylara dikkat çeken pankartları gündem olurken Antalya'da protestolarda sosyal medya gündemini belirleyen bir olay yaşandı: Eylemci Pikachu!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için destek eylemi düzenlendi. Gösterilde Pikachu kıyafeti giyen bir eylemci sosyal medya gündemini belirledi. X’te (Twitter) paylaşılan bir videoda Pikachu kostümlü eylemcinin polis müdahalesinde kaçışı on binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Videoda ‘eylemci Pikachu’nun polisin biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalesinden kaçtığı görülüyor. 

‘Pikachu’ kelimesi X’te Trend Topic (TT) oldu. Kısa süre içinde Pikachu ile ilgili 50 bini aşkın tweet atıldı.

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Eylemci Pikachu'nun görüntülerini buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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