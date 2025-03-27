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İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Pikachu Kostümüyle Katılan Vatandaşın Kaçış Anları

İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Pikachu Kostümüyle Katılan Vatandaşın Kaçış Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 11:25

Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri sürecin ilk günlerinden, gözaltı kararından bu yana devam ediyor. Artık özellikle gençlerin protesto gösterilerinde yer aldığı dikkat çekiyor. Eylemler boyunca ise sosyal medyada birçok ilginç görüntü paylaşıldı. Bugünün viral videosu ise polisten kaçan Pokemon karakteri Pikachu.

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İşte o anlar 👇

İmamoğlu’na destek protestolarına Pikachu kostümüyle katılan genç hem eylemlerde hem sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İmamoğlu’na destek protestolarına Pikachu kostümüyle katılan genç hem eylemlerde hem sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Gençlerin dikkat çekebilmek için eylemlere farklı kostümlerle gittiğine süreç başladığından bu yana şahit oluyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir genç de dinozor kostümüyle katılmıştı.

Görmeyenler için onu da ekleyelim.

Görmeyenler için onu da ekleyelim.

Bakalım gençlerin başka kostümlerini görecek miyiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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lilithtrinity

yaa sizi seviyorum gençler,çok tatlısınızzzzzz

makalele

merhabalar. neden seviyorsunuz acaba? birkac cumle soyleme sansiniz var mi

Jonathan

Kaç yıl düşünsem polisten kaçan pikachu olabileceğini hiç düşünmezdim.

V for Vendetta

ahahahahahha sinirim bozuldu :D sdfghjklşi