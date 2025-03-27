İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Pikachu Kostümüyle Katılan Vatandaşın Kaçış Anları
İmamoğlu’na Destek Yürüyüşlerine Pikachu Kostümüyle Katılan Vatandaşın Kaçış Anları
Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri sürecin ilk günlerinden, gözaltı kararından bu yana devam ediyor. Artık özellikle gençlerin protesto gösterilerinde yer aldığı dikkat çekiyor. Eylemler boyunca ise sosyal medyada birçok ilginç görüntü paylaşıldı. Bugünün viral videosu ise polisten kaçan Pokemon karakteri Pikachu.
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İmamoğlu’na destek protestolarına Pikachu kostümüyle katılan genç hem eylemlerde hem sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Görmeyenler için onu da ekleyelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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yaa sizi seviyorum gençler,çok tatlısınızzzzzz
merhabalar. neden seviyorsunuz acaba? birkac cumle soyleme sansiniz var mi
Kaç yıl düşünsem polisten kaçan pikachu olabileceğini hiç düşünmezdim.
ahahahahahha sinirim bozuldu :D sdfghjklşi