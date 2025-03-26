ODTÜ Öğrencilerinden İlginç Protesto: Kendi Yaptıkları Toma ile Beraber Yürüdüler

İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması, Türkiye’nin dört bir yanında protestoların sürmesine neden oldu. Protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Öğrenciler, ülke genelinde seslerini duyurmak için sokaklara döküldü.

Özellikle ODTÜ öğrencileri, ilk günden bu yana sokağa çıkarak tepkilerini gösteriyor. Protestolar sırasında ortaya ilginç görüntüler de çıkabiliyor. O anlardan biri dün akşam öğrencilerin yürüyüşüne beklenmedik bir misafirin katılmasıyla yaşandı.