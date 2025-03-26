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ODTÜ Öğrencilerinden İlginç Protesto: Kendi Yaptıkları Toma ile Beraber Yürüdüler

ODTÜ Öğrencilerinden İlginç Protesto: Kendi Yaptıkları Toma ile Beraber Yürüdüler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 16:41

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İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması, Türkiye’nin dört bir yanında protestoların sürmesine neden oldu. Protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Öğrenciler, ülke genelinde seslerini duyurmak için sokaklara döküldü.

Özellikle ODTÜ öğrencileri, ilk günden bu yana sokağa çıkarak tepkilerini gösteriyor. Protestolar sırasında ortaya ilginç görüntüler de çıkabiliyor. O anlardan biri dün akşam öğrencilerin yürüyüşüne beklenmedik bir misafirin katılmasıyla yaşandı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Protestolar sırasında, öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı ve bazen tazyikli su, bazen ise biber gazıyla müdahale edildi.

Protestolar sırasında, öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı ve bazen tazyikli su, bazen ise biber gazıyla müdahale edildi.

Ancak ODTÜ öğrencileri, protestolarına ilginç bir dokunuş ekleyerek, tomalara gönderme yapmak için kendi yaptıkları toma ile yürüyüşe katıldı.

Ancak ODTÜ öğrencileri, protestolarına ilginç bir dokunuş ekleyerek, tomalara gönderme yapmak için kendi yaptıkları toma ile yürüyüşe katıldı.

Öğrencilerin yaratıcı protestosu, kısa bir sürede gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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