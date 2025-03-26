Protesto İçin Şişli'ye Giden Gençler, Yolculuk Sırasında Küçük Bir Çocuğun Korkmaması İçin Ninni Söyledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Binlerce öğrenci, tepkilerini göstermek için Şişli'ye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında, protestoya katılan gençler, otobüste küçük bir çocuğun korkmaması için anlamlı bir hareket sergiledi. O anlar sosyal medyada viral oldu ve izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.
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O anlar👇📹
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanması, protestoları daha da büyütmüştü.
Protesto için Şişli Belediye Binası'na giden gençler, minik çocuğun endişelendiğini görünce ona ninni söyleyerek sakinleştirmeye çalıştılar.
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