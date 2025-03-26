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Protesto İçin Şişli'ye Giden Gençler, Yolculuk Sırasında Küçük Bir Çocuğun Korkmaması İçin Ninni Söyledi

Protesto İçin Şişli'ye Giden Gençler, Yolculuk Sırasında Küçük Bir Çocuğun Korkmaması İçin Ninni Söyledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 13:25

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Binlerce öğrenci, tepkilerini göstermek için Şişli'ye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında, protestoya katılan gençler, otobüste küçük bir çocuğun korkmaması için anlamlı bir hareket sergiledi. O anlar sosyal medyada viral oldu ve izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

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O anlar👇📹

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanması, protestoları daha da büyütmüştü.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanması, protestoları daha da büyütmüştü.

Binlerce öğrenci, Şişli Belediyesi'ne yürüyerek hem İmamoğlu'nun tutuklanma kararına hem de Resul Emrah Şahan’ın yerine gelen kayyıma tepkilerini dile getirmek istedi.

Protesto için Şişli Belediye Binası'na giden gençler, minik çocuğun endişelendiğini görünce ona ninni söyleyerek sakinleştirmeye çalıştılar.

Protesto için Şişli Belediye Binası'na giden gençler, minik çocuğun endişelendiğini görünce ona ninni söyleyerek sakinleştirmeye çalıştılar.

'Kırmızı Balık' şarkısını söyleyen gençler, hem onu rahatlattılar hem de ortaya unutulmaz anılar çıkardılar.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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