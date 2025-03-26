Mahmut Tanal, Saraçhane'de Protestolara Katılan Gençlerin Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, yalnızca bir hukukçu değil, aynı zamanda Türkiye’nin en aktif siyasetçilerinden biri olarak tanınıyor. Ülke genelindeki her önemli siyasi gelişmeye müdahil olan Tanal, son olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde barikatları aşmaya çalışırken görüntülenmişti.
İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden halk, Saraçhane’de polis engeliyle karşılaşınca, Mahmut Tanal eylemcilerle birlikte bu alanda da yer aldı.
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Ekrem İmamoğlu'nu desteğe giden Tanal, gençler arasında yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı.
Gençleri kucaklayan ve onların sevgisini kazanan Tanal, ortaya gülümseten anlar çıkmasına vesile oldu.
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