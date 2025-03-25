Eylem Yapan Gençler Camdan Onları İzleyen Bebeği Görünce Ninni Söyledi
Eylem Yapan Gençler Camdan Onları İzleyen Bebeği Görünce Ninni Söyledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da tutuklandığı açıklanmıştı. Ardından ise Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. Vatandaşlar günlerdir eylemlerde bir araya gelerek yaşananlara tepkilerini gösteriyor. Bugünse Şişli’de yürüyüş düzenlendi. Eylem yapan gençler camdan onları izleyen tatlı bebeği görünce ninni söylemeye başladı.
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Tatlı bebek ne olduğunu anlayamamış, gençlere doğru bakıyordu.
Geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan süreçte birçok ilginç görüntüye şahit olduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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