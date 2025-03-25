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Eylem Yapan Gençler Camdan Onları İzleyen Bebeği Görünce Ninni Söyledi

Eylem Yapan Gençler Camdan Onları İzleyen Bebeği Görünce Ninni Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.03.2025 - 00:39

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da tutuklandığı açıklanmıştı. Ardından ise Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. Vatandaşlar günlerdir eylemlerde bir araya gelerek yaşananlara tepkilerini gösteriyor. Bugünse Şişli’de yürüyüş düzenlendi. Eylem yapan gençler camdan onları izleyen tatlı bebeği görünce ninni söylemeye başladı.

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İşte o anlar 👇

Tatlı bebek ne olduğunu anlayamamış, gençlere doğru bakıyordu.

Tatlı bebek ne olduğunu anlayamamış, gençlere doğru bakıyordu.

Onu daha fazla korkutmak istemeyen gençlerin ninni söylemesi sosyal medyada paylaşılınca etkileşimleri topladı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan süreçte birçok ilginç görüntüye şahit olduk.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan süreçte birçok ilginç görüntüye şahit olduk.

Bu video da onlardan biri oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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