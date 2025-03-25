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İmamoğlu İçin Eylem Yapanları Camdan İzleyen Kedinin Şaşkın Anları

İmamoğlu İçin Eylem Yapanları Camdan İzleyen Kedinin Şaşkın Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.03.2025 - 00:17

Ekrem İmamoğlu 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürecin başladığı ilk günlerden, 19 Mart’tan bu yana yürüyüşler yapılıyor. Ekrem İmamoğlu’na destek vermek isteyen vatandaşlar protesto gösterilerinde bir araya geliyor. İstanbul’da Saraçhane, Ankara’da ise Kızılay Meydanı ön plana çıkan lokasyonlardan oldu. 

Şimdiyse evinin olduğu sokakta eylem yapanları gören kedinin şok içerisinde onları izlediği anlarla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Tatlı patili dostumuz evinin önündeki kalabalıkla adeta şoke olmuştu.

Tatlı patili dostumuz evinin önündeki kalabalıkla adeta şoke olmuştu.

Camdan bakarak eylem için bir araya gelen vatandaşları izleyen kedinin son anda kaçması da dikkat çekince “Çağrıyı aldı, yanınıza geliyor” tarzında yorumlar eksik olmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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