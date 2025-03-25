Subway Surfers: TikTok’un Yeni Akımında Gençler Tomadan Kaçış Anlarını Paylaşıyor

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan eylemler, tutukluluk kararının ardından da devam ediyor. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto noktalarına giderek gösteriyor. Saraçhane’de mitingler de devam ediyor. Ülke gündemi bu yön doğrultusunda ilerlerken sosyal mecralarda da etkilerini görüyoruz. Gençlerin severek kullandığı akımlarıyla popüler TikTok’ta da eylemlerin konu olduğu yeni bir akım çıktı.