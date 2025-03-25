Subway Surfers: TikTok’un Yeni Akımında Gençler Tomadan Kaçış Anlarını Paylaşıyor
Subway Surfers: TikTok’un Yeni Akımında Gençler Tomadan Kaçış Anlarını Paylaşıyor
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan eylemler, tutukluluk kararının ardından da devam ediyor. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto noktalarına giderek gösteriyor. Saraçhane’de mitingler de devam ediyor. Ülke gündemi bu yön doğrultusunda ilerlerken sosyal mecralarda da etkilerini görüyoruz. Gençlerin severek kullandığı akımlarıyla popüler TikTok’ta da eylemlerin konu olduğu yeni bir akım çıktı.
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Subway Surfers oyununu hatırlayanlarınız olacaktır. Duvarları boyayan çocuk bekçiden kaçıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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