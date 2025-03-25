onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Subway Surfers: TikTok’un Yeni Akımında Gençler Tomadan Kaçış Anlarını Paylaşıyor

Subway Surfers: TikTok’un Yeni Akımında Gençler Tomadan Kaçış Anlarını Paylaşıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 20:23

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan eylemler, tutukluluk kararının ardından da devam ediyor. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini protesto noktalarına giderek gösteriyor. Saraçhane’de mitingler de devam ediyor. Ülke gündemi bu yön doğrultusunda ilerlerken sosyal mecralarda da etkilerini görüyoruz. Gençlerin severek kullandığı akımlarıyla popüler TikTok’ta da eylemlerin konu olduğu yeni bir akım çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Subway Surfers oyununu hatırlayanlarınız olacaktır. Duvarları boyayan çocuk bekçiden kaçıyordu.

Subway Surfers oyununu hatırlayanlarınız olacaktır. Duvarları boyayan çocuk bekçiden kaçıyordu.

TikTok kullanan gençler de tomadan kaçtıkları anları oyunun müziğiyle paylaşarak viral oldular.

👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın