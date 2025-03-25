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Protestolarda Salep Satan Vatandaştan Ekonomik Düzey Yorumu: “Mustafa Kemal’in Askerlerinde Para Yok”

Protestolarda Salep Satan Vatandaştan Ekonomik Düzey Yorumu: “Mustafa Kemal’in Askerlerinde Para Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 19:33

Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen eylemler günlerdir devam ediyor. Üniversite öğrencilerinden emeklilere birçok vatandaş alanlarda yerini alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir protestolarda listenin başında yer alan illerimizden. 

@gecemuhabiri adlı TikTok hesabından yaptığı sokak röportajlarını paylaşan bir muhabir, İstanbul’da protestolar esnasında salep satan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Hem ülke gündemine hem de işlerin nasıl olduğuna dair sorular yöneltti.

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İşte detaylar 👇

“Mustafa Kemal’in askerlerinde para yok”

“Mustafa Kemal’in askerlerinde para yok”

Salep satıcısı vatandaş, satışların az olmasından kaynaklı olarak eylemciler için böyle bir yorumda bulunmuştu. Protestolara katılanların öğrenci olması da satışların az olmasına bir etkendi onun için.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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