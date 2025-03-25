Protestolarda Salep Satan Vatandaştan Ekonomik Düzey Yorumu: “Mustafa Kemal’in Askerlerinde Para Yok”

Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen eylemler günlerdir devam ediyor. Üniversite öğrencilerinden emeklilere birçok vatandaş alanlarda yerini alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir protestolarda listenin başında yer alan illerimizden.

@gecemuhabiri adlı TikTok hesabından yaptığı sokak röportajlarını paylaşan bir muhabir, İstanbul’da protestolar esnasında salep satan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Hem ülke gündemine hem de işlerin nasıl olduğuna dair sorular yöneltti.