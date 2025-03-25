Protestolarda Salep Satan Vatandaştan Ekonomik Düzey Yorumu: “Mustafa Kemal’in Askerlerinde Para Yok”
Protestolarda Salep Satan Vatandaştan Ekonomik Düzey Yorumu: “Mustafa Kemal’in Askerlerinde Para Yok”
Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen eylemler günlerdir devam ediyor. Üniversite öğrencilerinden emeklilere birçok vatandaş alanlarda yerini alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir protestolarda listenin başında yer alan illerimizden.
@gecemuhabiri adlı TikTok hesabından yaptığı sokak röportajlarını paylaşan bir muhabir, İstanbul’da protestolar esnasında salep satan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Hem ülke gündemine hem de işlerin nasıl olduğuna dair sorular yöneltti.
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“Mustafa Kemal’in askerlerinde para yok”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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