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Ankara’da Eylem Yapan Gençler TOMA’ların Önüne Oturarak Okey Oynadı

Ankara’da Eylem Yapan Gençler TOMA’ların Önüne Oturarak Okey Oynadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 23:19

Başkent Ankara’da Ekrem İmamoğlu için eylemler bu akşam da devam etti. Eylemden bir kesit sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimleri topladı. Gençler TOMA’ların önüne oturarak okey oynamışlardı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu için gözaltı ve ardından tutukluluk kararı verilmesi ile ülkenin dört bir yanında protestolar başladı.

Ekrem İmamoğlu için gözaltı ve ardından tutukluluk kararı verilmesi ile ülkenin dört bir yanında protestolar başladı.

Her yaştan vatandaş İmamoğlu’na destek için yürüyüşlerde bir araya gelse de özellikle genç kesimin yoğunlukta olması dikkat çekti. Eylemlerden ilginç kesitler ise sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Gençlerin okey sahnesi de viral videolardan biri oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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