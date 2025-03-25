Ankara’da Eylem Yapan Gençler TOMA’ların Önüne Oturarak Okey Oynadı
Ankara’da Eylem Yapan Gençler TOMA’ların Önüne Oturarak Okey Oynadı
Başkent Ankara’da Ekrem İmamoğlu için eylemler bu akşam da devam etti. Eylemden bir kesit sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimleri topladı. Gençler TOMA’ların önüne oturarak okey oynamışlardı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Ekrem İmamoğlu için gözaltı ve ardından tutukluluk kararı verilmesi ile ülkenin dört bir yanında protestolar başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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