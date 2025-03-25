Ankara’da Eylem Yapan Gençler TOMA’ların Önüne Oturarak Okey Oynadı

Her yaştan vatandaş İmamoğlu’na destek için yürüyüşlerde bir araya gelse de özellikle genç kesimin yoğunlukta olması dikkat çekti. Eylemlerden ilginç kesitler ise sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Gençlerin okey sahnesi de viral videolardan biri oldu.