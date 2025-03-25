Ankara’da Eylemlerde Polisin Sert Müdahale Ettiği Kişi Sivil Polis Çıktı
Ankara’da Eylemlerde Polisin Sert Müdahale Ettiği Kişi Sivil Polis Çıktı
Ekrem İmamoğlu’na destek için protestolar devam ediyor. İlk olarak özellikle İstanbul’da kalabalık kitleler direnişlere katılıyordu. Son birkaç gündür Ankara’da gerçekleştirilen eylemlerin de kitlesi çoğalmaya başladı. Eylemler süresince polisin sert müdahale ettiğine dair haberler gündeme geldi. Şimdiyse Ankara’dan görüntülerle karşınızdayız. Polisin sert müdahalede bulunduğu kişi “Beni bırak polisim” sözleriyle dikkat çekti.
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Vatandaş polis olduğuna ikna edene kadar yerde sürüklendi.
Kendini yerde bulan polis neye uğradığını şaşırmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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