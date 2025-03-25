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Ankara’da Eylemlerde Polisin Sert Müdahale Ettiği Kişi Sivil Polis Çıktı

Ankara’da Eylemlerde Polisin Sert Müdahale Ettiği Kişi Sivil Polis Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 20:54

Ekrem İmamoğlu’na destek için protestolar devam ediyor. İlk olarak özellikle İstanbul’da kalabalık kitleler direnişlere katılıyordu. Son birkaç gündür Ankara’da gerçekleştirilen eylemlerin de kitlesi çoğalmaya başladı. Eylemler süresince polisin sert müdahale ettiğine dair haberler gündeme geldi. Şimdiyse Ankara’dan görüntülerle karşınızdayız. Polisin sert müdahalede bulunduğu kişi “Beni bırak polisim” sözleriyle dikkat çekti.

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İşte detaylar 👇

Vatandaş polis olduğuna ikna edene kadar yerde sürüklendi.

Vatandaş polis olduğuna ikna edene kadar yerde sürüklendi.

Görüntüler Ankara Kızılay’da basın tarafından kayda alındı.

Kendini yerde bulan polis neye uğradığını şaşırmıştı.

Kendini yerde bulan polis neye uğradığını şaşırmıştı.

“Beni bırak polisim. Beni bırak diyorum ya, apt*l mısın ya?” dediği duyuldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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