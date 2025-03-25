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Ankara’da İmamoğlu İçin Düzenlenen Protesto Gösterisine Erdal Beşikçioğlu da Katıldı

Ankara’da İmamoğlu İçin Düzenlenen Protesto Gösterisine Erdal Beşikçioğlu da Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 22:33

Ekrem İmamoğlu için günlerdir düzenlenen protesto yürüyüşleri bugün de gerçekleşti. İmamoğlu’na desteklerini göstermek isteyen birçok vatandaş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gösterilerde yerini aldı. Ankara’da Kızılay Meydanı’nda eylemler devam etti. Bugün ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu protestolara katıldı. Beşikçioğlu yaptığı konuşma ile gençlere seslendi. “Gençler kazanacak, yarının umudu sizler kazanacaksınız” sözlerini dile getirdi.

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Erdal Beşikçioğlu başarılı tiyatrocu kimliğinin ardından siyasete yönelmişti hatırlarsanız.

Erdal Beşikçioğlu başarılı tiyatrocu kimliğinin ardından siyasete yönelmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz seçimlerde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen gençleri yalnız bırakmadı.

İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterilerinin devam edeceği öngörülüyor.

İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterilerinin devam edeceği öngörülüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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