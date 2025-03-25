Ankara’da İmamoğlu İçin Düzenlenen Protesto Gösterisine Erdal Beşikçioğlu da Katıldı

Ekrem İmamoğlu için günlerdir düzenlenen protesto yürüyüşleri bugün de gerçekleşti. İmamoğlu’na desteklerini göstermek isteyen birçok vatandaş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gösterilerde yerini aldı. Ankara’da Kızılay Meydanı’nda eylemler devam etti. Bugün ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu protestolara katıldı. Beşikçioğlu yaptığı konuşma ile gençlere seslendi. “Gençler kazanacak, yarının umudu sizler kazanacaksınız” sözlerini dile getirdi.