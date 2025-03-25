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Kanser Tedavisi Gören Genç, Ekrem İmamoğlu’na Desteğini Sosyal Medya Paylaşımıyla Yaptı

Kanser Tedavisi Gören Genç, Ekrem İmamoğlu’na Desteğini Sosyal Medya Paylaşımıyla Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 22:08

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaliyle başlayan süreç, tutukluluk kararıyla neticelendi ve geçtiğimiz haftadan bu yana gündem değişmedi. Vatandaşlar İmamoğlu’na destek olmak için protestolar düzenliyor. Sosyal medya hesaplarından desteklerini dile getirenler de oluyor. Kanser tedavisi gören bir genç de eylemlere katılamadığını ancak İmamoğlu’nu desteklediğini hastanede yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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@uyarercem adlı TikTok hesabından videoyu paylaştı.

@uyarercem adlı TikTok hesabından videoyu paylaştı.

Genç kısa süre viral oldu, İmamoğlu’nu destekleyen diğer TikTok kullanıcıları yorumlarda buluştu. “Senin için kazanacağız” sözleri dile getirilirken geçmiş olsun dilekleri de eksik olmadı.

İmamoğlu’nun geçtiğimiz pazar günü tutukluluğuna karar verilmişti.

İmamoğlu’nun geçtiğimiz pazar günü tutukluluğuna karar verilmişti.

Kent uzlaşısı dosyasından serbest bırakılırken, mali dosyalar nedeniyle tutukluluk kararı verilmişti. Gelişmeler ülkecek anbean takip edilirken, İBB Başkan Vekilinin kim olacağı da merakla bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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