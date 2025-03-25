Kanser Tedavisi Gören Genç, Ekrem İmamoğlu’na Desteğini Sosyal Medya Paylaşımıyla Yaptı
Kanser Tedavisi Gören Genç, Ekrem İmamoğlu’na Desteğini Sosyal Medya Paylaşımıyla Yaptı
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaliyle başlayan süreç, tutukluluk kararıyla neticelendi ve geçtiğimiz haftadan bu yana gündem değişmedi. Vatandaşlar İmamoğlu’na destek olmak için protestolar düzenliyor. Sosyal medya hesaplarından desteklerini dile getirenler de oluyor. Kanser tedavisi gören bir genç de eylemlere katılamadığını ancak İmamoğlu’nu desteklediğini hastanede yaptığı paylaşımla dile getirdi.
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@uyarercem adlı TikTok hesabından videoyu paylaştı.
İmamoğlu’nun geçtiğimiz pazar günü tutukluluğuna karar verilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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