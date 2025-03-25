Kanser Tedavisi Gören Genç, Ekrem İmamoğlu’na Desteğini Sosyal Medya Paylaşımıyla Yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaliyle başlayan süreç, tutukluluk kararıyla neticelendi ve geçtiğimiz haftadan bu yana gündem değişmedi. Vatandaşlar İmamoğlu’na destek olmak için protestolar düzenliyor. Sosyal medya hesaplarından desteklerini dile getirenler de oluyor. Kanser tedavisi gören bir genç de eylemlere katılamadığını ancak İmamoğlu’nu desteklediğini hastanede yaptığı paylaşımla dile getirdi.