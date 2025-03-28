Protestolara Katılan Antalyalı Eylemci Pikachu Dünyanın Gündeminde!
Protestolara Katılan Antalyalı Eylemci Pikachu Dünyanın Gündeminde!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından tüm yurtta devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere eylemler sırasında ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaylar ise dünyanın gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken 'eylemci Pikachu' oldu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümü ile katılan kişinin polis müdehalesinden kaçtığı anlar X'te yeri yerinden oynattı. Kısa sürede X'te TT olan Pikachu sadece Türkiye'de değil, dünyada adından söz ettirdi.
İşte, detaylar...
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1996 yılında ortaya çıkan ve Pokemon çizgi dizisiyle 2000'li yıllarda çocukların vazgeçilmezi haline gelen Ash'in biricik Pikachu'su yıllar sonra eylemde görüldü!
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"Pikachu Türkiye'de devam eden protestolar sırasında. Bu arada bu gerçek."👇
"Şu anda dünyanın en ünlü protestocusunun Türk Pikachu olduğundan eminim." 👇
"Pikachu dünya gündemine damga vurdu!"👇
"Hepsini mi yakalamam gerek?"👇
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"2025 Türk Ayaklanması vahşidir"👇
"Batman aura kasarken Joker, Pikachu ve Örümcek Adam saldırıda."👇
"Koş pikachu koş"👇
"Dünya her geçen gün daha da çıldırıyor."👇
"Pikachu her zaman adaletin yanında savaşır 🫡" 👇
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"Japon hükümetinin tutumunu bekliyoruz."👇
"Latin Amerika'nın büyülü gerçekçiliği tüm dünyaya yayılıyor."👇
"Bu boktan dünyada iyimser olmak nasıl bir duygu?"👇
"Pikachu Türkiye'de büyük işler başarıyor"👇
"Yani içlerinden bir polisin Taser’ı çekerken “Pikachu, şimşek saldırısı!” dediğine eminim."👇
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"Hayatta kaldı mı?"👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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