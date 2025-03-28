Protestolara Katılan Antalyalı Eylemci Pikachu Dünyanın Gündeminde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından tüm yurtta devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere eylemler sırasında ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaylar ise dünyanın gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken 'eylemci Pikachu' oldu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümü ile katılan kişinin polis müdehalesinden kaçtığı anlar X'te yeri yerinden oynattı. Kısa sürede X'te TT olan Pikachu sadece Türkiye'de değil, dünyada adından söz ettirdi.

İşte, detaylar...