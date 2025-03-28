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Protestolara Katılan Antalyalı Eylemci Pikachu Dünyanın Gündeminde!

Protestolara Katılan Antalyalı Eylemci Pikachu Dünyanın Gündeminde!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 09:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından tüm yurtta devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere eylemler sırasında ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaylar ise dünyanın gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken 'eylemci Pikachu' oldu! 

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümü ile katılan kişinin polis müdehalesinden kaçtığı anlar X'te yeri yerinden oynattı. Kısa sürede X'te TT olan Pikachu sadece Türkiye'de değil, dünyada adından söz ettirdi. 

İşte, detaylar...

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1996 yılında ortaya çıkan ve Pokemon çizgi dizisiyle 2000'li yıllarda çocukların vazgeçilmezi haline gelen Ash'in biricik Pikachu'su yıllar sonra eylemde görüldü!

1996 yılında ortaya çıkan ve Pokemon çizgi dizisiyle 2000'li yıllarda çocukların vazgeçilmezi haline gelen Ash'in biricik Pikachu'su yıllar sonra eylemde görüldü!

İmamoğlu'na destek protestolarında Pikachu kostümü ile polisten kaçan genç, sosyal medyada TT oldu. O anları izlemeyen kalmadı desek yeridir. 

Yok ben 'Hâlâ izlemedim' diyorsanız, hemen haberimizi ziyaret edin. Sonra da dünyanın Pikachu'ya tepkilerine birlikte göz atalım. Zira şaşkına dönen sadece biz değiliz. 👇

İşte, Henüz İzlemeyenler İçin Eylemci Pikachu 👇

"Pikachu Türkiye'de devam eden protestolar sırasında. Bu arada bu gerçek."👇

"Pikachu Türkiye'de devam eden protestolar sırasında. Bu arada bu gerçek."👇
twitter.com

Eylemci Pikachu gerçek olsa da yılın fotoğrafı olmaya aday olan bu görüntü yapay zeka eseri. Fotoğrafa eklenen bağlamda da 'Pikachu gerçekten Türkiye'de bir protestoya katılmış olsa da, bu fotoğraf bir yapay zeka tarafından çekilmiştir.' uyarısı yer alıyor.

"Şu anda dünyanın en ünlü protestocusunun Türk Pikachu olduğundan eminim." 👇

"Pikachu dünya gündemine damga vurdu!"👇

"Pikachu dünya gündemine damga vurdu!"👇
twitter.com

'Pikachu dünya gündemine damga vurdu! Dünya basını Türkiye'deki protestoları #Pikachu haberiyle duyuruyor.'

"Hepsini mi yakalamam gerek?"👇

"Hepsini mi yakalamam gerek?"👇

'Hepsini mi yakalamam gerek? Bunu Antalya'da Türk polisinden kaçan Pikachu'ya söyle.'

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"2025 Türk Ayaklanması vahşidir"👇

"2025 Türk Ayaklanması vahşidir"👇
twitter.com

Yapay zeka ile yapılan bu görüntü ise sosyal medya kullanıcılarına, 'Batman aura kasıyor.' dedirtti. 👇

"Batman aura kasarken Joker, Pikachu ve Örümcek Adam saldırıda."👇

"Batman aura kasarken Joker, Pikachu ve Örümcek Adam saldırıda."👇
twitter.com

'Sadece ver onu küçük kardeşim'

"Koş pikachu koş"👇

"Koş pikachu koş"👇
twitter.com

"Dünya her geçen gün daha da çıldırıyor."👇

"Dünya her geçen gün daha da çıldırıyor."👇
twitter.com

'Erdoğan'a karşı protestolara katılan Pikachu, polis müdahalesinden kaçıyor. Dünya her geçen gün daha da çıldırıyor.'

"Pikachu her zaman adaletin yanında savaşır 🫡" 👇

"Pikachu her zaman adaletin yanında savaşır 🫡" 👇
twitter.com
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"Japon hükümetinin tutumunu bekliyoruz."👇

"Japon hükümetinin tutumunu bekliyoruz."👇
twitter.com

"Latin Amerika'nın büyülü gerçekçiliği tüm dünyaya yayılıyor."👇

"Latin Amerika'nın büyülü gerçekçiliği tüm dünyaya yayılıyor."👇
twitter.com

"Bu boktan dünyada iyimser olmak nasıl bir duygu?"👇

"Bu boktan dünyada iyimser olmak nasıl bir duygu?"👇
twitter.com

"Pikachu Türkiye'de büyük işler başarıyor"👇

"Yani içlerinden bir polisin Taser’ı çekerken “Pikachu, şimşek saldırısı!” dediğine eminim."👇

"Yani içlerinden bir polisin Taser’ı çekerken “Pikachu, şimşek saldırısı!” dediğine eminim."👇
twitter.com

'(Bu şaka muhtemelen bir milyar kez yapılmıştır ama ne yapalım🙃)'

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"Hayatta kaldı mı?"👇

"Hayatta kaldı mı?"👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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