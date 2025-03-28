onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Polisten Kaçan Pikachu Yeniden Eylemlere Katıldı: Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

Polisten Kaçan Pikachu Yeniden Eylemlere Katıldı: Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.03.2025 - 08:24

Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri gözaltı kararının açıklandığı 19 Mart’tan bu yana devam ediyor. Protesto gösterilerinde özellikle gençlerin olduğu görülüyor. Mesele İmamoğlu’nun tutukluluğuna isyan etmek olarak başlasa da şimdilerde ülke durumuna dair sitemini dile getirmek isteyen, hak, hukuk ve adalet aramak isteyen herkesi ilgili alanlarda görüyoruz. 

Geçtiğimiz gün ise Antalya’da bir gencin eylemlere Pikachu kostümüyle katılması kayda geçmiş ve gündem olmuştu. Genç yeniden kostümüyle eyleme katılınca yoğun ilgiyle karşılaştı. Herkes fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Pikachu kostümlü gencin polisten kaçış anları kısa sürede yoğun etkileşim almıştı.

Pikachu kostümlü gencin polisten kaçış anları kısa sürede yoğun etkileşim almıştı.

Ardından ise yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafı paylaşıldı. Eylemler süresince ilginç anlara tanık olduk. Bu da onlardan biri olarak hafızalarımıza kazındı.

Eren Fazlıoğlu adlı içerik üreticisi de yapay zeka ile o anları biraz renklendirdi. 👇

Eren Fazlıoğlu adlı içerik üreticisi de yapay zeka ile o anları biraz renklendirdi. 👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
28
13
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın