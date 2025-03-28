Polisten Kaçan Pikachu Yeniden Eylemlere Katıldı: Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri gözaltı kararının açıklandığı 19 Mart’tan bu yana devam ediyor. Protesto gösterilerinde özellikle gençlerin olduğu görülüyor. Mesele İmamoğlu’nun tutukluluğuna isyan etmek olarak başlasa da şimdilerde ülke durumuna dair sitemini dile getirmek isteyen, hak, hukuk ve adalet aramak isteyen herkesi ilgili alanlarda görüyoruz.

Geçtiğimiz gün ise Antalya’da bir gencin eylemlere Pikachu kostümüyle katılması kayda geçmiş ve gündem olmuştu. Genç yeniden kostümüyle eyleme katılınca yoğun ilgiyle karşılaştı. Herkes fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.