Polisten Kaçan Pikachu Yeniden Eylemlere Katıldı: Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı
Polisten Kaçan Pikachu Yeniden Eylemlere Katıldı: Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı
Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri gözaltı kararının açıklandığı 19 Mart’tan bu yana devam ediyor. Protesto gösterilerinde özellikle gençlerin olduğu görülüyor. Mesele İmamoğlu’nun tutukluluğuna isyan etmek olarak başlasa da şimdilerde ülke durumuna dair sitemini dile getirmek isteyen, hak, hukuk ve adalet aramak isteyen herkesi ilgili alanlarda görüyoruz.
Geçtiğimiz gün ise Antalya’da bir gencin eylemlere Pikachu kostümüyle katılması kayda geçmiş ve gündem olmuştu. Genç yeniden kostümüyle eyleme katılınca yoğun ilgiyle karşılaştı. Herkes fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.
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Pikachu kostümlü gencin polisten kaçış anları kısa sürede yoğun etkileşim almıştı.
Eren Fazlıoğlu adlı içerik üreticisi de yapay zeka ile o anları biraz renklendirdi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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