CHP Milletvekili Mahmut Tanal Gençlerle Birlikte 40 Saniye Boyunca "ODTÜ'de TOMA'nın Ne İşi Var?" Dedi

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, hem TBMM'de yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son günlerde ise tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında yerini alıyor. Tanal, bitmeyen enerjisiyle ve tavırlarıyla gençlerin de ilgisini topluyor. Gençler tarafından 'Action man' ilan edilen Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi.
Hukukçu Milletvekili Mahmut Tanal'ın 40 saniye boyunca 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' dediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.
İşte, detaylar...
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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Üç dönemdir CHP Milletvekili olan avukat Mahmut Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi!
Vekil Tanal, 25 Mart'ta paylaştığı "Senin için de buradayız!" pankartıyla Saraçhane'deki görüntüsünün ardından protestoların aranan yüzü haline geldi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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