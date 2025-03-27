CHP Milletvekili Mahmut Tanal Gençlerle Birlikte 40 Saniye Boyunca "ODTÜ'de TOMA'nın Ne İşi Var?" Dedi

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, hem TBMM'de yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son günlerde ise tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında yerini alıyor. Tanal, bitmeyen enerjisiyle ve tavırlarıyla gençlerin de ilgisini topluyor. Gençler tarafından 'Action man' ilan edilen Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi.

Hukukçu Milletvekili Mahmut Tanal'ın 40 saniye boyunca 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' dediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.

İşte, detaylar...