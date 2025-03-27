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CHP Milletvekili Mahmut Tanal Gençlerle Birlikte 40 Saniye Boyunca "ODTÜ'de TOMA'nın Ne İşi Var?" Dedi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal Gençlerle Birlikte 40 Saniye Boyunca "ODTÜ'de TOMA'nın Ne İşi Var?" Dedi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 01:13

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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, hem TBMM'de yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son günlerde ise tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında yerini alıyor. Tanal, bitmeyen enerjisiyle ve tavırlarıyla gençlerin de ilgisini topluyor. Gençler tarafından 'Action man' ilan edilen Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi. 

Hukukçu Milletvekili Mahmut Tanal'ın 40 saniye boyunca 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' dediği anlar ise sosyal medyada viral oldu. 

İşte, detaylar...

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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz 👇

Üç dönemdir CHP Milletvekili olan avukat Mahmut Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi!

Üç dönemdir CHP Milletvekili olan avukat Mahmut Tanal, bu kez de ODTÜ'deydi!

Geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi'nde bariyerleri aşmaya çalışırken gördüğümüz, her eylemi ile dikkatleri üzerine çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı TOMA'ya tırmandığı olay ile de hatırlıyor olabilirsiniz. Tanal, Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesinden tutun da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara her zaman sahalarda ve gençlerin yanında.

Vekil Tanal, 25 Mart'ta paylaştığı "Senin için de buradayız!" pankartıyla Saraçhane'deki görüntüsünün ardından protestoların aranan yüzü haline geldi.

Vekil Tanal, 25 Mart'ta paylaştığı "Senin için de buradayız!" pankartıyla Saraçhane'deki görüntüsünün ardından protestoların aranan yüzü haline geldi.
twitter.com

CHP'li milletvekili bu kez de ODTÜ'deydi. Gençlerin kronometre başlatmasının ardından 40 saniye boyunca 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' diyen Tanal'a gençler de eşlik etti. 

Milletvekili Mahmut Tanal'ın etrafında toplanan gençler önce alkışladılar, sonra 'Bitmeyecek abi bu' diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Ama sonunda Tanal'a eşlik etmeye karar verdiler. Tabii o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmediler. Böylece Tanal, Meclis'te yaptığı tekrar eden sorularla dolu tepkilerinden birini bu kez de sokakta göstermiş oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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