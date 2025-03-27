Onedio'ya Konuşan Mahmut Tanal: "Gençlerin Barışçıl Gösteri Hakkı Analarının Ak Sütü Gibi Helaldir"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı sürerken, bu süreçte miting ve protestolara katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Avukat olan Mahmut Tanal, hukuki kişiliğinden ziyade 2011 yılında ilk kez girdiği mecliste o günden bu yana hemen her konuda aldığı aksiyonlarla biliniyor. Hemen her siyasi gelişmede ön sıralarda olan Mahmut Tanal'ın sahada da sık sık görülmesi onun vekil olarak tanınırlığını artırdı. Yüksek enerjisiyle bilinen Tanal, Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında da sahadaki yerini aldı.

Sosyal medyada bu zamana kadar aldığı aksiyonlarla konuşulan Mahmut Tanal, Onedio ekibinden Deniz Şen'e özel açıklamalarda bulundu.