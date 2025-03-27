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Onedio'ya Konuşan Mahmut Tanal: "Gençlerin Barışçıl Gösteri Hakkı Analarının Ak Sütü Gibi Helaldir"

Onedio'ya Konuşan Mahmut Tanal: "Gençlerin Barışçıl Gösteri Hakkı Analarının Ak Sütü Gibi Helaldir"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.03.2025 - 17:50

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı sürerken, bu süreçte miting ve protestolara katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Avukat olan Mahmut Tanal, hukuki kişiliğinden ziyade 2011 yılında ilk kez girdiği mecliste o günden bu yana hemen her konuda aldığı aksiyonlarla biliniyor. Hemen her siyasi gelişmede ön sıralarda olan Mahmut Tanal'ın sahada da sık sık görülmesi onun vekil olarak tanınırlığını artırdı. Yüksek enerjisiyle bilinen Tanal, Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında da sahadaki yerini aldı.

Sosyal medyada bu zamana kadar aldığı aksiyonlarla konuşulan Mahmut Tanal, Onedio ekibinden Deniz Şen'e özel açıklamalarda bulundu.

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İki dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Mahmut Tanal, son dönemde Şanlıurfa Milletvekili olarak meclise girdi.

İki dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Mahmut Tanal, son dönemde Şanlıurfa Milletvekili olarak meclise girdi.

Mecliste geçirdiği üç dönem boyunca aksiyonu elden bırakmayan Mahmut Tanal, siyasi gündeme dair hemen her konuda aktif olarak rol aldı. Gerek mecliste gerekse sahada enerjisi ve kararlılığıyla gündeme gelen Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yine sahadaki yerini aldı.

Bitmeyen enerjisiyle 'action man' ilan edildi.

Bitmeyen enerjisiyle 'action man' ilan edildi.

Enerjisi ve aktifliğiyle konuşulan Mahmut Tanal, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu zamana kadar hak arama mücadelesinde yaptığı aktivitelerle 'Hangi Mahmut Tanal'sın?' akımına ilham olan milletvekili Onedio'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Enerjimin kaynağı hak arayışımdan geliyor"

"Enerjimin kaynağı hak arayışımdan geliyor"

'Bu mücadelenin, enerjimin kaynağı hak arayışımdan geliyor. Gençlerin sosyal medyadaki benimle ilgili paylaşımlarına da saygı duyuyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde insanlar her türlü yazmayı, çizmeyi, paylaşımı yapar. Demokratik olan bir ülkede siyasetçi hepsine saygı duymak zorunda. Tabii ki şu anda bu paylaşımlara bakacak bir vaktim yok.'

"Gençlerin barışçıl gösteri hakkı analarının ak sütü gibi helaldir"

"Gençlerin barışçıl gösteri hakkı analarının ak sütü gibi helaldir"

'Benim gençlere önerim bazı provokasyon yapanlar var. Bunları aralarına almasınlar. Gençlerin demokratik, barışçıl, silahsız toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı analarının ak sütü gibi helaldir. Anayasanın 34. maddesi bunu uygun görüyor. Buna da tüm emniyet mensuplarının saygı göstermesi lazım.'

"Emniyetin içerisinde de provokasyon yapanlar var"

"Emniyetin içerisinde de provokasyon yapanlar var"

'Güzide kurumumuz emniyetin içerisinde de provokasyonlar yapan kişiler var. Bunları ben gördüğüm için rahat rahat söyleyebiliyorum. Emniyet amirlerinin bazılarının bu provokasyonları yapan emniyet mensuplarını durduramadığını gördüm ben. Bunun için bu provokasyonlara emniyet camiası dikkat etmek ve kendi içindeki çürük elmaları ayıklamak zorunda. Demokratik haklarını kullanan gençlerin de kendi aralarındaki provokasyon yaratacak tiplere izin vermemesi lazım.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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