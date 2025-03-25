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Meclis'in Action Man'i Mahmut Tanal'ın Yaptığı İlginç Eylemler

Meclis'in Action Man'i Mahmut Tanal'ın Yaptığı İlginç Eylemler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2025 - 10:45

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal bir hukukçu olsa da tüm Türkiye onu siyasi yönüyle tanıyor. 2011 seçimlerinde TBMM'ye CHP İstanbul milletvekili olarak giren Tanal'ı diğer vekillerden ayıran ise sürekli bir aksiyon halinde olması. Ülkemizdeki her siyasi gelişmede sahada olan Mahmut Tanal enerjisi ve yaptığı hareketlerle takım elbiseli, ağır başlı profillerin çoğunlukta olduğu politika sahnesinde öne çıkıyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde sabah yaralanıp akşam sahaya inen Mahmut Tanal'ın sahadaki icraatları...

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Mahmut Tanal üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi vekili.

Mahmut Tanal üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi vekili.

Tabii görev yaptığı süre boyunca ülke gündemine etki eden pek çok olay yaşandı. Pek çok eylem ve hak arama mücadelesi vardı. Tanal oralarda bir yerlerde değil, olayların kalbindeydi.

Geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'nde barikatları aşmaya çalışırken görüntülenmişti.

Geçtiğimiz gün ise yaralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün ise yaralandığını açıkladı.

Hastaneden fotoğraflar paylaştı.

Hastaneden fotoğraflar paylaştı.

Ancak akşam polisler ve eylemciler arasında sorun çıkmaması için Saraçhane'deydi.

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Ancak kendisini literatüre geçiren pek çok olay var.

Ancak kendisini literatüre geçiren pek çok olay var.

Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü rezidans kazasını protesto eden grubu dağıtmak için gelen TOMA'ya böyle müdahale etmişti.

2019 Yerel Seçimleri'nin ilk İstanbul seçimi hala akıllarda.

2019 Yerel Seçimleri'nin ilk İstanbul seçimi hala akıllarda.

AKP adayı Binali Yıldırım'ın kazandığını açıkladığı ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı tanımayıp ilk mazbatasını aldığı seçimlerin oy sayımı uzun günler almıştı. Tanal da çuvalların üstüne yatarak oyların tekrar sayılmasına böyle katkı verdi.

Tabii bu kadar aksiyon içinde olununca kazalar da kaçınılmaz oluyor.

Tabii bu kadar aksiyon içinde olununca kazalar da kaçınılmaz oluyor.

2011 yılında Silivri'de yaşadıklarını şöyle aktarıyor.

2011 yılında Silivri'de yaşadıklarını şöyle aktarıyor.

“Burası Silivri. Yıl 2011… O dönem iktidarın ‘Cumhuriyet’in savcısıyım’ diyerek sahip çıktığı Ergenekon-Balyoz kumpas davaları için, adeta bir ceza kampüsü kuruldu Silivri’de. Mahkeme salonunu cezaevinin içine taşıdılar. Yargı, adliyeden çıkarılıp cezaevine hapsedildi.

Milletvekili olmama rağmen duruşmalara alınmadım. Demir barikatlar yargının değil, hukuksuzluğun sembolüydü. O barikatlardan geçmeye çalışırken ayağım kırıldı. Ama geri dönmedim. Çünkü ben sadece ayağımı değil, hukuku savunuyordum. Çünkü orada yalnızca sanıklar değil, Türkiye’nin demokrasisi yargılanıyordu.

Bugün yine aynı karanlığı yaşıyoruz. Yine barikatlar, yine susturulmak istenen adalet var. Ama biz buradayız. O gün Silivri’de nasıl direndiysek, bugün de özgürlük, hukuk devleti ve demokrasi için aynı kararlılıkla direniyoruz. Ayağımız kırılsa da sesimiz asla kesilmeyecek. Bu ülkeye adalet gelmeden, biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!”

2023 yılında Jandarma ile ilginç bir olay yaşamıştı.

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Sedat Peker'in o dönemki iddialarını ise loop'a alması TBMM tarihine girmiş enstantanelerden.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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