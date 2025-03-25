Meclis'in Action Man'i Mahmut Tanal'ın Yaptığı İlginç Eylemler
Meclis'in Action Man'i Mahmut Tanal'ın Yaptığı İlginç Eylemler
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal bir hukukçu olsa da tüm Türkiye onu siyasi yönüyle tanıyor. 2011 seçimlerinde TBMM'ye CHP İstanbul milletvekili olarak giren Tanal'ı diğer vekillerden ayıran ise sürekli bir aksiyon halinde olması. Ülkemizdeki her siyasi gelişmede sahada olan Mahmut Tanal enerjisi ve yaptığı hareketlerle takım elbiseli, ağır başlı profillerin çoğunlukta olduğu politika sahnesinde öne çıkıyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde sabah yaralanıp akşam sahaya inen Mahmut Tanal'ın sahadaki icraatları...
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Mahmut Tanal üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi vekili.
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Geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'nde barikatları aşmaya çalışırken görüntülenmişti.
Geçtiğimiz gün ise yaralandığını açıkladı.
Hastaneden fotoğraflar paylaştı.
Ancak akşam polisler ve eylemciler arasında sorun çıkmaması için Saraçhane'deydi.
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Ancak kendisini literatüre geçiren pek çok olay var.
2019 Yerel Seçimleri'nin ilk İstanbul seçimi hala akıllarda.
Tabii bu kadar aksiyon içinde olununca kazalar da kaçınılmaz oluyor.
2011 yılında Silivri'de yaşadıklarını şöyle aktarıyor.
2023 yılında Jandarma ile ilginç bir olay yaşamıştı.
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Sedat Peker'in o dönemki iddialarını ise loop'a alması TBMM tarihine girmiş enstantanelerden.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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