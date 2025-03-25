Meclis'in Action Man'i Mahmut Tanal'ın Yaptığı İlginç Eylemler

“Burası Silivri. Yıl 2011… O dönem iktidarın ‘Cumhuriyet’in savcısıyım’ diyerek sahip çıktığı Ergenekon-Balyoz kumpas davaları için, adeta bir ceza kampüsü kuruldu Silivri’de. Mahkeme salonunu cezaevinin içine taşıdılar. Yargı, adliyeden çıkarılıp cezaevine hapsedildi.

Milletvekili olmama rağmen duruşmalara alınmadım. Demir barikatlar yargının değil, hukuksuzluğun sembolüydü. O barikatlardan geçmeye çalışırken ayağım kırıldı. Ama geri dönmedim. Çünkü ben sadece ayağımı değil, hukuku savunuyordum. Çünkü orada yalnızca sanıklar değil, Türkiye’nin demokrasisi yargılanıyordu.

Bugün yine aynı karanlığı yaşıyoruz. Yine barikatlar, yine susturulmak istenen adalet var. Ama biz buradayız. O gün Silivri’de nasıl direndiysek, bugün de özgürlük, hukuk devleti ve demokrasi için aynı kararlılıkla direniyoruz. Ayağımız kırılsa da sesimiz asla kesilmeyecek. Bu ülkeye adalet gelmeden, biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!”