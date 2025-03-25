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Ekrem İmamoğlu Tek Başına Kalıyor! Ekrem İmamoğlu'nun Kaldığı Silivri Cezaevi Nasıl Bir Yer?

Ekrem İmamoğlu Tek Başına Kalıyor! Ekrem İmamoğlu'nun Kaldığı Silivri Cezaevi Nasıl Bir Yer?

Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 10:11

19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Silivri Cezaevi'nde ilk gecesini geçiren Ekrem İmamoğlu, tek başına kalıyor. İlk görüşmesini de tutuklandığı gün avukatı ile gerçekleştirdi ve 2,5 saat sürdü. 

Peki Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin kaldığı Silivri Cezaevi nasıl bir yer? A Haber, 8 yıl önce Silivri Cezaevinin içine girmiş ve görüntüleri yayınlamıştı. 

İşte Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerin de kaldığı Silivri Cezaevi 👇

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Adı Silivri Cezaevi ama Silivri'ye 12 km uzaklıkta, İstanbul'a ise 70 km.

Adı Silivri Cezaevi ama Silivri'ye 12 km uzaklıkta, İstanbul'a ise 70 km.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde; Açık Ceza İnfaz Kurumu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve 8 Adet L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, Genel Mutfak, Restaurant, Ekmek Fırını, Destek Hizmet Binası, Halı Saha, Duruşma Salonu, Ziyaretçi Bekleme Salonu, Kademe Binası, Çamaşırhane, Isı Merkezi ve Jandarma Tabur Binalarından oluşan Müşterek Tesisler ile 500 Adet Lojman, İlköğretim Okulu, Alışveriş Merkezi, Kreş, 6 Adet Trafo, 2 Adet Su Deposu ve Atık Su Arıtma Tesisi var.

Bazı koğuşlarda 28 yatak var, her koğuşta mutfak alanı ve kendine ait açık hava alanı var.

Bazı koğuşlarda 28 yatak var, her koğuşta mutfak alanı ve kendine ait açık hava alanı var.

Koğuşlarda kalanlar kendi imkanlarıyla çay makinası, televizyon, buzdolabı gibi eşyalar alabiliyor. Ancak içeride nakit para kullanılmasına izin verilmiyor. Aileler cezaevi banka hesabına isimlerine para yatırabiliyor. Alışveriş yapılınca bu paradan düşülüyor.

Bazı tutuklular tek kalıyor. Ekrem İmamoğlu da onlardan biri.

Bazı tutuklular tek kalıyor. Ekrem İmamoğlu da onlardan biri.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve Mahir Polat ayrı ayrı tek kalıyorlar. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu ilk avukat görüşmesini önceki gün 23.30 sıralarında gerçekleşti, 02.00 sıralarında sona erdi.

Avukatlarla görüşmeler bu odalara yapılıyor.

Avukatlarla görüşmeler bu odalara yapılıyor.

Tutuklu kişiler, avukatlarıyla görüşmelerini bu görüşme odalarında gerçekleştiriyor. Her görüşme sırasında kapıda bir görevli bekliyor, dışarıya herhangi bir ses çıkmıyor.

Silivri Cezaevi'nden bazı fotoğraflar:

Silivri Cezaevi'nden bazı fotoğraflar:
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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