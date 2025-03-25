Ekrem İmamoğlu Tek Başına Kalıyor! Ekrem İmamoğlu'nun Kaldığı Silivri Cezaevi Nasıl Bir Yer?
Ekrem İmamoğlu Tek Başına Kalıyor! Ekrem İmamoğlu'nun Kaldığı Silivri Cezaevi Nasıl Bir Yer?
19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Silivri Cezaevi'nde ilk gecesini geçiren Ekrem İmamoğlu, tek başına kalıyor. İlk görüşmesini de tutuklandığı gün avukatı ile gerçekleştirdi ve 2,5 saat sürdü.
Peki Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin kaldığı Silivri Cezaevi nasıl bir yer? A Haber, 8 yıl önce Silivri Cezaevinin içine girmiş ve görüntüleri yayınlamıştı.
İşte Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerin de kaldığı Silivri Cezaevi 👇
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Adı Silivri Cezaevi ama Silivri'ye 12 km uzaklıkta, İstanbul'a ise 70 km.
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Bazı koğuşlarda 28 yatak var, her koğuşta mutfak alanı ve kendine ait açık hava alanı var.
Bazı tutuklular tek kalıyor. Ekrem İmamoğlu da onlardan biri.
Avukatlarla görüşmeler bu odalara yapılıyor.
Silivri Cezaevi'nden bazı fotoğraflar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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