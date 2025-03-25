Ekrem İmamoğlu Tek Başına Kalıyor! Ekrem İmamoğlu'nun Kaldığı Silivri Cezaevi Nasıl Bir Yer?

19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Silivri Cezaevi'nde ilk gecesini geçiren Ekrem İmamoğlu, tek başına kalıyor. İlk görüşmesini de tutuklandığı gün avukatı ile gerçekleştirdi ve 2,5 saat sürdü.

Peki Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin kaldığı Silivri Cezaevi nasıl bir yer? A Haber, 8 yıl önce Silivri Cezaevinin içine girmiş ve görüntüleri yayınlamıştı.

İşte Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerin de kaldığı Silivri Cezaevi 👇

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