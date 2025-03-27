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Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: “Cumhurbaşkanlığı Adaylığım Resmiyet Kazandı”

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: “Cumhurbaşkanlığı Adaylığım Resmiyet Kazandı”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 17:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için yapılan seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

İmamoğlu, resmileşen cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin üst düzey yöneticileri yolsuzluk soruşturması kapsanımda tutuklanmıştı. 

Geçtiğimiz pazar günü CHP’nin yaptığı ve 15 milyondan fazla kişinin katıldığı seçimde ise Ekrem İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

İmamoğlu’nun adaylığı parti meclisinden ve CHP TBMM grubundan geçerek resmiyet kazandı.

İmamoğlu’nun adaylığı parti meclisinden ve CHP TBMM grubundan geçerek resmiyet kazandı.

Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili, “Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var.” paylaşımında bulundu.

Ekrem İmamoğlu Twitter’daki hesabının kapak fotoğrafını da değiştirdi. 👇

Ekrem İmamoğlu Twitter’daki hesabının kapak fotoğrafını da değiştirdi. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Jonathan

Erdoğan’ı nasıl delirteceğini biliyor.

maestro__

Sandığın başında seçimi bekliyoruz eko başkan 👏

Mert

Hırsız Ekrem.