Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: “Cumhurbaşkanlığı Adaylığım Resmiyet Kazandı”
Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: “Cumhurbaşkanlığı Adaylığım Resmiyet Kazandı”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Geçtiğimiz pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için yapılan seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.
İmamoğlu, resmileşen cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili gelişmeler devam ediyor.
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İmamoğlu’nun adaylığı parti meclisinden ve CHP TBMM grubundan geçerek resmiyet kazandı.
Ekrem İmamoğlu Twitter’daki hesabının kapak fotoğrafını da değiştirdi. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Erdoğan’ı nasıl delirteceğini biliyor.
Sandığın başında seçimi bekliyoruz eko başkan 👏
Hırsız Ekrem.