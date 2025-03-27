Serbest Bırakılan Gazeteci Can Ataklı'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı: İfadesi Ortaya Çıktı

“Son yayınlarımdan birinde, sosyal medyada dolaşan ‘entübe’ iddiasını bu dostumun cümlesine dayanarak dile getirdim. Bana bunu bir ihbar gibi değil, üzülerek söyledi: ‘Çok üzülüyorum, Başkan entübe edildi, kalça kemiği kırıldı.’ Ben de bu bilgiye güvenerek ve halk arasında zaten konuşulanları teyit eder nitelikte gördüğüm için paylaştım.”

Ataklı, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

“Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım.”