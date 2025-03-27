Serbest Bırakılan Gazeteci Can Ataklı'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı: İfadesi Ortaya Çıktı
Serbest Bırakılan Gazeteci Can Ataklı'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı: İfadesi Ortaya Çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
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Soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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