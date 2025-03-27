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Serbest Bırakılan Gazeteci Can Ataklı'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı: İfadesi Ortaya Çıktı

Serbest Bırakılan Gazeteci Can Ataklı'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı: İfadesi Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 17:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında 'MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi' şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Ataklı, ifadesinde yaptığı açıklamaların tamamen gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu söyledi. Bahçeli’nin 5 Şubat 2025’ten bu yana kamuoyuna görünmediğine dikkat çeken Ataklı'nın, ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

“Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli’nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunsa da bu açıklamalar görsel bir belgeyle desteklenmemiştir.”

Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:

Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP’ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:

“Son yayınlarımdan birinde, sosyal medyada dolaşan ‘entübe’ iddiasını bu dostumun cümlesine dayanarak dile getirdim. Bana bunu bir ihbar gibi değil, üzülerek söyledi: ‘Çok üzülüyorum, Başkan entübe edildi, kalça kemiği kırıldı.’ Ben de bu bilgiye güvenerek ve halk arasında zaten konuşulanları teyit eder nitelikte gördüğüm için paylaştım.”

Ataklı, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

“Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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