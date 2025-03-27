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Gazeteci Özlem Gürses Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı

Gazeteci Özlem Gürses Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 15:47

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dün yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Özlem Gürses, Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

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Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderildi.

Gazeteci Özlem Gürses Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gazeteci Özlem Gürses Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürses, ''Şimdi öğrendiğime göre Silivri Cezaevi'ndeki hastaneden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevkini erkene çekmişler. Umarım durumu ciddi değildir.'' dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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