Gazeteci Özlem Gürses Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı
Gazeteci Özlem Gürses Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'ın Son Durumunu Açıkladı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dün yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Özlem Gürses, Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
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Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.
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Gazeteci Özlem Gürses Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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