Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Katılan BBC Muhabiri Marc Lowen Sınır Dışı Edildi
Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Katılan BBC Muhabiri Marc Lowen Sınır Dışı Edildi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuyla ilgili eylemlerde yer alan gazetecilerin gözaltı haberleri gelmeye devam ederken bir haber de BBC'den geldi. BBC'nin Türkiye'de görev yapan muhabiri Marc Lowen, kaldığı otelde gözaltına alındıktan 17 saat sonra sınır dışı edildi. Detaylar haberimizde 👇
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İmamoğlu'na destek eylemlerinde yer alan ve bir süredir Türkiye'de görev yapan BBC muhabiri Marc Lowen, dün kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.
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Marc Lowen, kendi sosyal medya hesabından sınır dışı edildiğini şu sözlerle duyurdu 👇
İngiliz muhabirin ismi daha önce A Haber'in Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin haberinde "İngilizler kaos planına destek çıkıyor" şeklinde yer almıştı.
Ancak Marc Lowen'ın söz konusu haberdeki görselinin Gezi Parkı olaylarında çekildiği ortaya çıkmıştı.
BBC, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda muhabirinin sınır dışı edildiğini bu şekilde duyurdu 👇
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Çok komik
Nerde bir fitne , orda İngiltere. Binlerce yıldır hiç değişmedi.
Mülteciler neden bu kadar çabuk sınır dışı edilmedi?