Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Katılan BBC Muhabiri Marc Lowen Sınır Dışı Edildi

'Hakkımda birkaç haber:

Dün (Çarşamba) İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındım, 17 saat tutuldum ve ardından Türkiye'den İngiltere'ye sınır dışı edildim. Bana 'kamu düzenine tehdit' olduğum söylendi. Yaşadığım ve sevdiğim ülkede.

Gazetecilik suç değildir.'