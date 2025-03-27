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Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Katılan BBC Muhabiri Marc Lowen Sınır Dışı Edildi

Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemlerine Katılan BBC Muhabiri Marc Lowen Sınır Dışı Edildi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
27.03.2025 - 16:11 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 16:12

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuyla ilgili eylemlerde yer alan gazetecilerin gözaltı haberleri gelmeye devam ederken bir haber de BBC'den geldi. BBC'nin Türkiye'de görev yapan muhabiri Marc Lowen, kaldığı otelde gözaltına alındıktan 17 saat sonra sınır dışı edildi. Detaylar haberimizde 👇

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İmamoğlu'na destek eylemlerinde yer alan ve bir süredir Türkiye'de görev yapan BBC muhabiri Marc Lowen, dün kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'na destek eylemlerinde yer alan ve bir süredir Türkiye'de görev yapan BBC muhabiri Marc Lowen, dün kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Lowen gözaltından 17 saat sonra kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi. İngiliz muhabir daha önce de Türkiye'deki toplumsal olaylarla ilgili BBC için haber yapmıştı.

Marc Lowen, kendi sosyal medya hesabından sınır dışı edildiğini şu sözlerle duyurdu 👇

Marc Lowen, kendi sosyal medya hesabından sınır dışı edildiğini şu sözlerle duyurdu 👇

'Hakkımda birkaç haber:

Dün (Çarşamba) İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındım, 17 saat tutuldum ve ardından Türkiye'den İngiltere'ye sınır dışı edildim. Bana 'kamu düzenine tehdit' olduğum söylendi. Yaşadığım ve sevdiğim ülkede.

Gazetecilik suç değildir.'

İngiliz muhabirin ismi daha önce A Haber'in Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin haberinde "İngilizler kaos planına destek çıkıyor" şeklinde yer almıştı.

İngiliz muhabirin ismi daha önce A Haber'in Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin haberinde "İngilizler kaos planına destek çıkıyor" şeklinde yer almıştı.

Haberdeki ifadeler şu şekilde yer alıyordu: ''Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meydanı'nda, CHP'nin Adalet Yürüyüşünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde denenen şiddet olaylarına destek veriyor.'

Ancak Marc Lowen'ın söz konusu haberdeki görselinin Gezi Parkı olaylarında çekildiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Marc Lowen'ın söz konusu haberdeki görselinin Gezi Parkı olaylarında çekildiği ortaya çıkmıştı.

BBC, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda muhabirinin sınır dışı edildiğini bu şekilde duyurdu 👇

BBC, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda muhabirinin sınır dışı edildiğini bu şekilde duyurdu 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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olcymelis

Çok komik

Bediş

Nerde bir fitne , orda İngiltere. Binlerce yıldır hiç değişmedi.

ela

Mülteciler neden bu kadar çabuk sınır dışı edilmedi?