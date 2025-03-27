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Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gizli Tanıklardan Birinin Yüzden Fazla Sabıkası Olduğunu Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gizli Tanıklardan Birinin Yüzden Fazla Sabıkası Olduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2025 - 15:09

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmada dikkat çeken bir detay var. Soruşturmadaki gizli tanık ifadeleri CHP'li isimler tarafından eleştiriliyor. Gizli tanıkların somut olmayan ifadeleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Tüm bu ortamda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.

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Geçtiğimiz gün CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, kadın gizli tanık olmaları için mahkumların çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Geçtiğimiz gün CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, kadın gizli tanık olmaları için mahkumların çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından 'İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin.' denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor.

Bu iddialar halen daha gündemdeyken olayla alakalı bir iddiayı Nevşin Mengü aktardı.

Bu iddialar halen daha gündemdeyken olayla alakalı bir iddiayı Nevşin Mengü aktardı.

'İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesinde, avukat Mehmet Pehlivan, soruşturmanın gizli tanık beyanları üzerine inşa edildiğini hatırlatırken, gizli tanık olan kişilerden birinin 100'den fazla sabıkasının olduğunu da kayda geçirmiş,

Hakkında tecavüz dahil onlarca suç kaydı bulunan kişiler muteber tanık sayılmış

Maalesef buna benzer gizli tanıkları Ergenekon dosyalarında da görmüştük.'

Gizli tanık kavramı yürürlüğe 2008 yılında girmişti.

Gizli tanık kavramı yürürlüğe 2008 yılında girmişti.

2008 yılında yürürlüğe giren 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarında sık sık tartışılmış. Ergenekon Davası'ndaki Deniz kod adlı gizli tanığın Şemdin Sakık olması ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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