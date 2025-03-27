Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gizli Tanıklardan Birinin Yüzden Fazla Sabıkası Olduğunu Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Gizli Tanıklardan Birinin Yüzden Fazla Sabıkası Olduğunu Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmada dikkat çeken bir detay var. Soruşturmadaki gizli tanık ifadeleri CHP'li isimler tarafından eleştiriliyor. Gizli tanıkların somut olmayan ifadeleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Tüm bu ortamda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.
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Geçtiğimiz gün CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, kadın gizli tanık olmaları için mahkumların çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürmüştü.
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Bu iddialar halen daha gündemdeyken olayla alakalı bir iddiayı Nevşin Mengü aktardı.
Gizli tanık kavramı yürürlüğe 2008 yılında girmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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