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Gazeteci Sinan Burhan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınacağını 11 Mart’ta Katıldığı Programda Açıklamış

Gazeteci Sinan Burhan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınacağını 11 Mart’ta Katıldığı Programda Açıklamış

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 13:46

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ancak sosyal medyada gündeme gelen bir haberde gazeteci Sinan Burhan’ın tüm bu süreçleri 11 Mart tarihinde açıkladığı görüldü. Katıldığı televizyon programında “Kaynak söyleyemem” sözleriyle İmamoğlu’nun gözaltına alınma ihtimalini tüm detaylarıyla dile getirmişti.

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Sinan Burhan’ın “Kaynaklarım şöyle bir şey söylüyor” sözleriyle girizgahı yapması dikkat çekti.

Sinan Burhan’ın “Kaynaklarım şöyle bir şey söylüyor” sözleriyle girizgahı yapması dikkat çekti.

Bahsettiğimiz üzere süreç 18 Mart’ta başlarken, Sinan Burhan ise 11 Mart’ta detayları açıklamıştı. Tutukluluk ise 23 Mart’ta gerçekleşmişti. Sinan Burhan’ın açıklaması gündeme gelince belirtmek istemediği kaynağının kim olduğu merak konusu oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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