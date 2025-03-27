Gazeteci Sinan Burhan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınacağını 11 Mart’ta Katıldığı Programda Açıklamış

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ancak sosyal medyada gündeme gelen bir haberde gazeteci Sinan Burhan’ın tüm bu süreçleri 11 Mart tarihinde açıkladığı görüldü. Katıldığı televizyon programında “Kaynak söyleyemem” sözleriyle İmamoğlu’nun gözaltına alınma ihtimalini tüm detaylarıyla dile getirmişti.