Gazeteci Sinan Burhan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınacağını 11 Mart’ta Katıldığı Programda Açıklamış
Gazeteci Sinan Burhan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınacağını 11 Mart’ta Katıldığı Programda Açıklamış
Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ancak sosyal medyada gündeme gelen bir haberde gazeteci Sinan Burhan’ın tüm bu süreçleri 11 Mart tarihinde açıkladığı görüldü. Katıldığı televizyon programında “Kaynak söyleyemem” sözleriyle İmamoğlu’nun gözaltına alınma ihtimalini tüm detaylarıyla dile getirmişti.
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Sinan Burhan’ın “Kaynaklarım şöyle bir şey söylüyor” sözleriyle girizgahı yapması dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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