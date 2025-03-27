7 Yaşında Cinsel İstismara Uğrayan Genç Kadın, İmamoğlu Protestolarına Katılarak Sesini Duyurmak İstedi
7 Yaşında Cinsel İstismara Uğrayan Genç Kadın, İmamoğlu Protestolarına Katılarak Sesini Duyurmak İstedi
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, o günden bu yana devam ediyor. 7’den 70’e protestolara katılan vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geliyor. Ancak olaylar İmamoğlu’nun süreciyle başlasa da artık herkesin hakkını aradığı, sesini duyurmak istediği bir boyuta geldi.
Eylemlere katılan bir genç kadın da neden orada olduğunu sokak röportajında dile getirdi. 7 yaşında cinsel istismara uğradığını, ancak ilgili şahsın yargı sürecinde kamu personeli olarak işe alındığını anlattı. “Ben buraya geldim, çünkü insanların içinde bir umut olduğunu gördüm. Yalnızca kendim için, bütün kadınlar için…” sözlerini kullandı.
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Genç kadın Türkiye’de kadın olmanın, çocuk olmanın zorluğunu bir kez daha hatırlattı.
İmamoğlu için başlayan hak arayışında, vatandaşların kendi yaşam hakları için de birlik olduğu görülüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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