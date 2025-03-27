onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
7 Yaşında Cinsel İstismara Uğrayan Genç Kadın, İmamoğlu Protestolarına Katılarak Sesini Duyurmak İstedi

7 Yaşında Cinsel İstismara Uğrayan Genç Kadın, İmamoğlu Protestolarına Katılarak Sesini Duyurmak İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 12:30

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, o günden bu yana devam ediyor. 7’den 70’e protestolara katılan vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geliyor. Ancak olaylar İmamoğlu’nun süreciyle başlasa da artık herkesin hakkını aradığı, sesini duyurmak istediği bir boyuta geldi. 

Eylemlere katılan bir genç kadın da neden orada olduğunu sokak röportajında dile getirdi. 7 yaşında cinsel istismara uğradığını, ancak ilgili şahsın yargı sürecinde kamu personeli olarak işe alındığını anlattı. “Ben buraya geldim, çünkü insanların içinde bir umut olduğunu gördüm. Yalnızca kendim için, bütün kadınlar için…” sözlerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Genç kadın Türkiye’de kadın olmanın, çocuk olmanın zorluğunu bir kez daha hatırlattı.

Genç kadın Türkiye’de kadın olmanın, çocuk olmanın zorluğunu bir kez daha hatırlattı.

Kadına ve çocuğa şiddete, cinsel istimara artık dur demek isteyen herkes protestolarda yerini alıyor. Sokak hayvanlarının haklarına dair pankartlar ve sloganlar da eylemlerde.

İmamoğlu için başlayan hak arayışında, vatandaşların kendi yaşam hakları için de birlik olduğu görülüyor.

İmamoğlu için başlayan hak arayışında, vatandaşların kendi yaşam hakları için de birlik olduğu görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın