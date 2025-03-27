onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP’nin Saraçhane’de Verdiği İftarda Teyzeler İmamoğlu İçin Konuştu: Gözyaşlarını Tutamayanlar Oldu

CHP’nin Saraçhane’de Verdiği İftarda Teyzeler İmamoğlu İçin Konuştu: Gözyaşlarını Tutamayanlar Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 11:54

Geçtiğimiz gün Kadir Gecesinde CHP Saraçhane’de Yeryüzü iftarı adıyla iftar programı gerçekleştirdi. İftara katılan vatandaşlara İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkında mikrofon uzatıldı. Teyzelerin desteği Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabından, “Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur.” notuyla paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun önce gözaltı ardından da tutukluluk kararı için gencinden yaşlısına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun önce gözaltı ardından da tutukluluk kararı için gencinden yaşlısına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Dün gerçekleşen programda da Ekrem İmamoğlu’nun süreci hakkında konuşurken bir teyzenin gözyaşlarını tutamadığı anlar kayda yansıdı.

İftar programı için Saraçhane’ye masalar kuruldu.

İftar programı için Saraçhane’ye masalar kuruldu.

Aynı zamanda Beylikdüzü’nde de iftar verildi. Özgür Özel Beylikdüzü’nde verilen iftar programında konuştu:

“Ekrem başkan şunları söyledi:

'Mübarek Ramazan ayının dua ve ibadetlerinizle hayırlara vesile olmasını dileyeceğim Kadir Gecesi'ndeyiz, bu mübarek gecede milletimizin evlatları için dua ediyorum. Bereketiniz, huzurunuz, başarılarınız, kardeşler iğimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için dua ediyorum. Barış ve çok güzel bir yaşam için dua ediyorum. Tutuklu gençlerimizi derhal serbest bırakılması için dua ediyorum. Yüce Allah'ım, milletimizi ve devletimizi adaletsiz, vicdansız ve kötü yöneticilerden korusun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun.'”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın