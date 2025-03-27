CHP’nin Saraçhane’de Verdiği İftarda Teyzeler İmamoğlu İçin Konuştu: Gözyaşlarını Tutamayanlar Oldu
CHP’nin Saraçhane’de Verdiği İftarda Teyzeler İmamoğlu İçin Konuştu: Gözyaşlarını Tutamayanlar Oldu
Geçtiğimiz gün Kadir Gecesinde CHP Saraçhane’de Yeryüzü iftarı adıyla iftar programı gerçekleştirdi. İftara katılan vatandaşlara İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkında mikrofon uzatıldı. Teyzelerin desteği Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabından, “Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur.” notuyla paylaşıldı.
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Ekrem İmamoğlu’nun önce gözaltı ardından da tutukluluk kararı için gencinden yaşlısına tepkiler gelmeye devam ediyor.
İftar programı için Saraçhane’ye masalar kuruldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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