CHP’nin Saraçhane’de Verdiği İftarda Teyzeler İmamoğlu İçin Konuştu: Gözyaşlarını Tutamayanlar Oldu

Aynı zamanda Beylikdüzü’nde de iftar verildi. Özgür Özel Beylikdüzü’nde verilen iftar programında konuştu:

“Ekrem başkan şunları söyledi:

'Mübarek Ramazan ayının dua ve ibadetlerinizle hayırlara vesile olmasını dileyeceğim Kadir Gecesi'ndeyiz, bu mübarek gecede milletimizin evlatları için dua ediyorum. Bereketiniz, huzurunuz, başarılarınız, kardeşler iğimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için dua ediyorum. Barış ve çok güzel bir yaşam için dua ediyorum. Tutuklu gençlerimizi derhal serbest bırakılması için dua ediyorum. Yüce Allah'ım, milletimizi ve devletimizi adaletsiz, vicdansız ve kötü yöneticilerden korusun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun.'”