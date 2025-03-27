Oğlu Gözaltına Alınan 75 Yaşındaki Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi: “Senin Elinden Çektiğimiz Ne?”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan eylemler tutukluluk kararıyla arttı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için sokaklara döküldü. Eylemlerin yalnızca İmamoğlu için değil, ülke durumu için bir tepki olduğu görüldü. Beraberinde ise eylemlere katılanların, sosyal medya paylaşımlarında “halkı kışkırtma” suçu barındıranların gözaltı süreçleri başladı.

Oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye adlı kadın ise isyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen kadın, “Senin elinden çektiğimiz ne? Senin de evladın var.” sözleriyle dikkat çekti.