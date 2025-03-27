Oğlu Gözaltına Alınan 75 Yaşındaki Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi: “Senin Elinden Çektiğimiz Ne?”
Oğlu Gözaltına Alınan 75 Yaşındaki Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi: “Senin Elinden Çektiğimiz Ne?”
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan eylemler tutukluluk kararıyla arttı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için sokaklara döküldü. Eylemlerin yalnızca İmamoğlu için değil, ülke durumu için bir tepki olduğu görüldü. Beraberinde ise eylemlere katılanların, sosyal medya paylaşımlarında “halkı kışkırtma” suçu barındıranların gözaltı süreçleri başladı.
Oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye adlı kadın ise isyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen kadın, “Senin elinden çektiğimiz ne? Senin de evladın var.” sözleriyle dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun ardından başka isimlerin ve vatandaşların da gözaltı kararları peşi sıra geldi.
Aralarında henüz çok genç yaşta olanlar vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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