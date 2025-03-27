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Bir CHP'liye Daha Soruşturma: Milletvekili Turan Taşkın Özer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bir CHP'liye Daha Soruşturma: Milletvekili Turan Taşkın Özer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 08:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li bir isim hakkında daha soruşturma başlattı. O isim; Milletcekili Turan Taşkın Özer..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li bir isim hakkında daha soruşturma başlattı. O isim; Milletcekili Turan Taşkın Özer..

Yürütülen Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması ile ilgili sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve yargı organlarını alenen aşağılamak suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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