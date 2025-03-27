onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ön Seçimde Oy Kullanan Gençlerin Destekleri Sebebiyle Endişe Duyduğu Anları Mehmet Demirkol Anlattı

Ön Seçimde Oy Kullanan Gençlerin Destekleri Sebebiyle Endişe Duyduğu Anları Mehmet Demirkol Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 08:37

Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı. Gencinden yaşlısına birçok insan sandık başındaydı. Ekrem İmamoğlu için 15 milyona yakın kişinin oy kullandığı açıklanmıştı. Şimdiyse yazar Mehmet Demirkol’un sandık başındayken dikkatini çeken bir durumla karşınızdayız. Kendinden önde sıra bekleyen genç kızların sohbetine kulak misafiri olan Demirkol, gençlerin oy kullandıkları için endişe yaşadıklarına şahit olmuştu. TC kimlik numaralarıyla oy kullanan gençler, TC’lerini verdikleri için korku yaşamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

İmamoğlu için 15 milyon kişi sandık başındaydı.

İmamoğlu için 15 milyon kişi sandık başındaydı.

CHP’nin tek adayı olarak gösterilem İmamoğlu’nun tutukluluğuyla vatandaşlar desteklerini göstermek için oy kullanmaya gitti. Böylelikle İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmen aday ilan edilmiş oldu.

Ön seçim 23 Mart Pazar günü, tutukluluk kararıyla aynı gündü.

Ön seçim 23 Mart Pazar günü, tutukluluk kararıyla aynı gündü.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ikilisi, “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorularını da akıllara getirirken durum neticelenmiş oldu. Eylemlere katılan, oy vermeye giden, sosyal medyada paylaşım yapan gençlerin birçoğu ise “fişlenme” ihtimali karşısında gelecekleri için endişe içinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın