Ön Seçimde Oy Kullanan Gençlerin Destekleri Sebebiyle Endişe Duyduğu Anları Mehmet Demirkol Anlattı
Ön Seçimde Oy Kullanan Gençlerin Destekleri Sebebiyle Endişe Duyduğu Anları Mehmet Demirkol Anlattı
Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı. Gencinden yaşlısına birçok insan sandık başındaydı. Ekrem İmamoğlu için 15 milyona yakın kişinin oy kullandığı açıklanmıştı. Şimdiyse yazar Mehmet Demirkol’un sandık başındayken dikkatini çeken bir durumla karşınızdayız. Kendinden önde sıra bekleyen genç kızların sohbetine kulak misafiri olan Demirkol, gençlerin oy kullandıkları için endişe yaşadıklarına şahit olmuştu. TC kimlik numaralarıyla oy kullanan gençler, TC’lerini verdikleri için korku yaşamıştı.
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İmamoğlu için 15 milyon kişi sandık başındaydı.
Ön seçim 23 Mart Pazar günü, tutukluluk kararıyla aynı gündü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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