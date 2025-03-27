Ön Seçimde Oy Kullanan Gençlerin Destekleri Sebebiyle Endişe Duyduğu Anları Mehmet Demirkol Anlattı

Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı. Gencinden yaşlısına birçok insan sandık başındaydı. Ekrem İmamoğlu için 15 milyona yakın kişinin oy kullandığı açıklanmıştı. Şimdiyse yazar Mehmet Demirkol’un sandık başındayken dikkatini çeken bir durumla karşınızdayız. Kendinden önde sıra bekleyen genç kızların sohbetine kulak misafiri olan Demirkol, gençlerin oy kullandıkları için endişe yaşadıklarına şahit olmuştu. TC kimlik numaralarıyla oy kullanan gençler, TC’lerini verdikleri için korku yaşamıştı.