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İzmir'deki İki Üniversitenin Öğrencileri Manisa Kavşağı’nda Oturma Eylemi Yaparak Yolu Trafiğe Kapattı

İzmir'deki İki Üniversitenin Öğrencileri Manisa Kavşağı’nda Oturma Eylemi Yaparak Yolu Trafiğe Kapattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.03.2025 - 23:24

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Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu bildiğiniz üzere. Diplomayı iptal ettiklerini bildiren İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto gerçekleştirmiş, bu protestoya İTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden destek gelmişti. Eylemler pek çok üniversiteye yayıldı. 

İzmir'de bulunan iki üniversite de birlikte eylen gerçekleştirdi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri,  Manisa Kavşağı’nda oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden beri eylemler Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden beri eylemler Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor.

Bu eylemlerde özellikle gençler ön plana çıkıyor.

Son birkaç günde yüzlerce gencin gözaltına alındığı, bir kısmının tutuklandığı öğrenildi.

Son birkaç günde yüzlerce gencin gözaltına alındığı, bir kısmının tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Barosu'nun yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınanlar arasında çocuklar da var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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