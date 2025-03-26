İzmir'deki İki Üniversitenin Öğrencileri Manisa Kavşağı’nda Oturma Eylemi Yaparak Yolu Trafiğe Kapattı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu bildiğiniz üzere. Diplomayı iptal ettiklerini bildiren İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto gerçekleştirmiş, bu protestoya İTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden destek gelmişti. Eylemler pek çok üniversiteye yayıldı.

İzmir'de bulunan iki üniversite de birlikte eylen gerçekleştirdi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Manisa Kavşağı’nda oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.