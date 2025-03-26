İzmir'deki İki Üniversitenin Öğrencileri Manisa Kavşağı’nda Oturma Eylemi Yaparak Yolu Trafiğe Kapattı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu bildiğiniz üzere. Diplomayı iptal ettiklerini bildiren İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto gerçekleştirmiş, bu protestoya İTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden destek gelmişti. Eylemler pek çok üniversiteye yayıldı.
İzmir'de bulunan iki üniversite de birlikte eylen gerçekleştirdi. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Manisa Kavşağı’nda oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden beri eylemler Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor.
Son birkaç günde yüzlerce gencin gözaltına alındığı, bir kısmının tutuklandığı öğrenildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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