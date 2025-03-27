Fatih Altaylı Gençlerin Eylemlere Katılarak Tepki Göstermelerinin Sebebini Açıkladı
Fatih Altaylı Gençlerin Eylemlere Katılarak Tepki Göstermelerinin Sebebini Açıkladı
Ekrem İmamoğlu’na destek protestolarında çoğunluk olarak gençler boy gösteriyor. Fatih Altaylı ise bunun sebebini açıkladı. Gençlerin eylemlerde tepki göstermesinin sebebini, kendi geleceklerinin farkında olmaları olarak yorumladı. “İlk defa bir kuşak, kendinden öncekinden daha kötü bir hayat sürüyor ve daha kötü bir gelecek bekliyor. Gençlerin asıl tepkisi buna.' sözlerini dile getirdi.
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Ekrem İmamoğlu’na destek olmak adına başlayan protestolar devam etmekte.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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