Fatih Altaylı Gençlerin Eylemlere Katılarak Tepki Göstermelerinin Sebebini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu’na destek protestolarında çoğunluk olarak gençler boy gösteriyor. Fatih Altaylı ise bunun sebebini açıkladı. Gençlerin eylemlerde tepki göstermesinin sebebini, kendi geleceklerinin farkında olmaları olarak yorumladı. “İlk defa bir kuşak, kendinden öncekinden daha kötü bir hayat sürüyor ve daha kötü bir gelecek bekliyor. Gençlerin asıl tepkisi buna.' sözlerini dile getirdi.