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Fatih Altaylı Gençlerin Eylemlere Katılarak Tepki Göstermelerinin Sebebini Açıkladı

Fatih Altaylı Gençlerin Eylemlere Katılarak Tepki Göstermelerinin Sebebini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 13:22

Ekrem İmamoğlu’na destek protestolarında çoğunluk olarak gençler boy gösteriyor. Fatih Altaylı ise bunun sebebini açıkladı. Gençlerin eylemlerde tepki göstermesinin sebebini, kendi geleceklerinin farkında olmaları olarak yorumladı. “İlk defa bir kuşak, kendinden öncekinden daha kötü bir hayat sürüyor ve daha kötü bir gelecek bekliyor. Gençlerin asıl tepkisi buna.' sözlerini dile getirdi.

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Ekrem İmamoğlu’na destek olmak adına başlayan protestolar devam etmekte.

Ekrem İmamoğlu’na destek olmak adına başlayan protestolar devam etmekte.

Özellikle üniversite öğrencisi gençler, her gün sabah akşam seslerini duyurmak için toplanıyor. Fatih Altaylı’nın da açıkladığı üzere protestolar Ekrem İmamoğlu’na destek için başlasa da artık bir hak arayışı haline geldi. Gençlerin amacı yaşam hakları, adalet, hukuk ve bunların getirisiyle refah içerisinde bir hayat sürmek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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