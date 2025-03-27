CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclisteki Atışmaları

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle ülkede bir gündem değişimi olduğunda Tanal’ın muhakkak bir yorumu, düşüncesi oluyor ve kendini belli ediyor. Bunun yanı sıra mecliste de kendisini oldukça aktif olarak görüyoruz. Şimdiyse Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreya Önder’in atışmalarından derlenen bir video ile karşınızdayız. Gelin birlikte detaylara geçelim.