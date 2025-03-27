CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclisteki Atışmaları
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclisteki Atışmaları
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle ülkede bir gündem değişimi olduğunda Tanal’ın muhakkak bir yorumu, düşüncesi oluyor ve kendini belli ediyor. Bunun yanı sıra mecliste de kendisini oldukça aktif olarak görüyoruz. Şimdiyse Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreya Önder’in atışmalarından derlenen bir video ile karşınızdayız. Gelin birlikte detaylara geçelim.
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Aksiyonlarıyla tanınan Tanal, Sırrı Süreyya Önder ile olan derleme videosuyla da gülümsetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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