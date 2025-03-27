onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclisteki Atışmaları

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in Meclisteki Atışmaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 10:10

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle ülkede bir gündem değişimi olduğunda Tanal’ın muhakkak bir yorumu, düşüncesi oluyor ve kendini belli ediyor. Bunun yanı sıra mecliste de kendisini oldukça aktif olarak görüyoruz. Şimdiyse Tanal ile TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreya Önder’in atışmalarından derlenen bir video ile karşınızdayız. Gelin birlikte detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Aksiyonlarıyla tanınan Tanal, Sırrı Süreyya Önder ile olan derleme videosuyla da gülümsetti.

Aksiyonlarıyla tanınan Tanal, Sırrı Süreyya Önder ile olan derleme videosuyla da gülümsetti.

Mecliste olsun, sahada olsun Tanal, kendine has tavırlarıyla seviliyor. Görevde olduğu sürece dikkat çekmeye de devam edecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

O zaman sizlere bir de “Hangi Mahmut Tanal’sın?” testi bırakalım. 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın