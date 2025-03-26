Mahmut Tanal Kimdir, Nereli? CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tanal, bir süre İstanbul Barosu'nda avukat olarak görev yaptı. Daha sonra Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Tanal, Bahçeşehir Üniversitesi’nin “Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı” eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programında yer aldı.

Mahmut Tanal aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliği yaptı.

Mahmut Tanal’ın siyasi hayatı 2011 yılında başladı. 2011 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Tanal, Haziran ve Kasım 2015; 2018 Türkiye Genel Seçimleri’nde yeniden İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Mahmut Tanal, 24., 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi’nde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Tanal, 28. Dönem Milletvekili olarak görevine devam ediyor.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi olan Tanal, 2 çocuk babasıdır.

Tanal, Meclis’in renkli karakterlerinden biri olarak bilinir. Mahmut Tanal, Meclis’te yaptığı konuşmalar, seçim açıklamaları ve verdiği görüntülerle özellikle sosyal medyada sıklıkla gündeme gelir.