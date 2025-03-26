onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mahmut Tanal Kimdir, Nereli? CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Mahmut Tanal Kimdir, Nereli? CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 11:14

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı açıklamalar ve çıkışlarla merak edilen siyasetçilerin başında geliyor. Sık sık gündeme gelen Mahmut Tanal’ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mahmut Tanal Kimdir, Nereli? CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahmut Tanal Kimdir, Nereli?

Mahmut Tanal Kimdir, Nereli?

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tanal, bir süre İstanbul Barosu'nda avukat olarak görev yaptı. Daha sonra Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Tanal, Bahçeşehir Üniversitesi’nin “Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı” eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programında yer aldı. 

Mahmut Tanal aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,  Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliği yaptı.

Mahmut Tanal’ın siyasi hayatı 2011 yılında başladı. 2011 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Tanal, Haziran ve Kasım 2015; 2018 Türkiye Genel Seçimleri’nde yeniden İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Mahmut Tanal, 24., 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi’nde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Tanal, 28. Dönem Milletvekili olarak görevine devam ediyor. 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi olan Tanal, 2 çocuk babasıdır. 

Tanal, Meclis’in renkli karakterlerinden biri olarak bilinir. Mahmut Tanal, Meclis’te yaptığı konuşmalar, seçim açıklamaları ve verdiği görüntülerle özellikle sosyal medyada sıklıkla gündeme gelir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın