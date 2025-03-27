Açken Dune'un Yıldızını Böyle Görmeyin! Timothee Chalamet'in Kombinleri Türk Yemekleriyle Eşleştirildi

Amerikalı Fransız oyuncu Timothée Chalamet'i tanımayanımız yoktur. Rol aldığı her yapımda adından söz ettiren Chalamet, her ne kadar Dune serisi ile milyonların gönlüne taht kurmuş olsa da aslında kariyer yolculuğu 2008 yılında başladı. Peki, henüz 26 yaşında gözleri üzerine çekmeyi başaran 'Timothee Chalamet ile Türk yemekleri bir araya geldi.' desek ne düşünürsünüz?

Geçtiğimiz yıllarda bir hayranı tarafından yapılan Chalamet vs. Türk yemekleri floodu yeniden gündem oldu! Gelin, X'te hızla yayılan eşleştirmelere bir kez de birlikte göz atalım

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