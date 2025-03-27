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Açken Dune'un Yıldızını Böyle Görmeyin! Timothee Chalamet'in Kombinleri Türk Yemekleriyle Eşleştirildi

Açken Dune'un Yıldızını Böyle Görmeyin! Timothee Chalamet'in Kombinleri Türk Yemekleriyle Eşleştirildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 00:24

Amerikalı Fransız oyuncu Timothée Chalamet'i tanımayanımız yoktur. Rol aldığı her yapımda adından söz ettiren Chalamet, her ne kadar Dune serisi ile milyonların gönlüne taht kurmuş olsa da aslında kariyer yolculuğu 2008 yılında başladı. Peki, henüz 26 yaşında gözleri üzerine çekmeyi başaran 'Timothee Chalamet ile Türk yemekleri bir araya geldi.' desek ne düşünürsünüz? 

Geçtiğimiz yıllarda bir hayranı tarafından yapılan Chalamet vs. Türk yemekleri floodu yeniden gündem oldu! Gelin, X'te hızla yayılan eşleştirmelere bir kez de birlikte göz atalım

Kanyak

Dune, Wonka, Don't Look Up ve Interstellar ile birbirinden başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Timothee Chalamet, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Dune, Wonka, Don't Look Up ve Interstellar ile birbirinden başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Timothee Chalamet, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sanata olan tutkusunu ve yeteneklerini ailesinden alan Timothee Chalamet, eski Broadway dansçısı Nicole Flender'ın oğlu. Ablası Fransa'da oyuncu, dayısı yapımcı, dedesi senarist, teyzesi prodüktör ve yazar olan yetenekli oyuncunun anneannesi de tıpkı annesi gibi eski bir Broadway dansçısı. 

 Timothee Chalamet ise oyunculuk kariyerinde dikkatleri ilk kez 2012 yapımı Homeland dizisinde üzerine çekti. Daha sonra Men, Women & Children ve Cristopher Nolan imzalı Interstellar filmleriyle genç oyuncunun yıldızı parladı. Kariyerini ödüllerle de taçlandıran Chalamet, Türkiye'de de bir hayli seviliyor.

Ancak bu kez Timothee Chalamet ve yeteneklerinden söz etmeyeceğiz. Bu kez konumuz, hayranlarının yaratıcılığı!

Ancak bu kez Timothee Chalamet ve yeteneklerinden söz etmeyeceğiz. Bu kez konumuz, hayranlarının yaratıcılığı!
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Dünyaca ünlü genç aktörün, Türkiye'deki bir hayranının 2020 yılında yaptığı Timothee Chalamet ve Türk yemekleri eşleştirmesi yeniden gündemde. Görünen o ki sevilen oyuncuyla ilgili hiç bir şey zamanla eskimiyor. Gelin künefeden lahmacuna, içli köfteden biber dolmasına Chalamet'li lezzetlere birlikte göz atalım 👇

Timothee Chalamet'i daha önce hiç böyle hayal etmediğinize eminiz!

Timothee Chalamet'i daha önce hiç böyle hayal etmediğinize eminiz!
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Ancak şimdiden söyleyelim, görecekleriniz bu kadarla da sınırlı kalmayacak. Artık her lezzette onu arayacaksınız adeta!

Hazır olun zira işin içine etli kuru fasulye de katılmak üzere. 👇

Hazır olun zira işin içine etli kuru fasulye de katılmak üzere. 👇
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Eminiz ki 2018 yılında düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen Timothee Chalamet de üzerindeki turuncu sweatshirt ile bu benzetmeyi hayal etmemiştir.

"Lezzet turumuza Kayseri'nin aranan lezzeti mantı ile devam ediyoruz", desek artık şaşırmazsınız sanıyoruz!

"Lezzet turumuza Kayseri'nin aranan lezzeti mantı ile devam ediyoruz", desek artık şaşırmazsınız sanıyoruz!
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Her seferinde eşleşmeler zihninizde daha da çok oturuyor değil mi?

Bundan sonra her giydiğinize dikkat etmek zorunda kalacağınız ise aşikar: Hele bir de ünlüyseniz!

Bundan sonra her giydiğinize dikkat etmek zorunda kalacağınız ise aşikar: Hele bir de ünlüyseniz!
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Meraklısına, Timothee Chalamet hakkında bir bilgi daha: Ünlü oyuncu, 2017 yılında 'Spiderman: Homecoming' filminde Peter Parker rolü için seçmelere katılan isimler arasında yer alıyor.

Gerçi Chalamet'in başına gelen Lady Gaga'nın bile başına gelmedi!

Gerçi Chalamet'in başına gelen Lady Gaga'nın bile başına gelmedi!
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Peki, eşleştirmeleri sahiden başarılı buldunuz mu? Ama karar vermeden önce bir de fırın sütlaçı görün deriz! 👇

2021 yılında vizyona giren Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve, bu eşleştirmeleri görseydi, başrol için yine de Timothee Chalamet'i seçer miydi?

2021 yılında vizyona giren Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve, bu eşleştirmeleri görseydi, başrol için yine de Timothee Chalamet'i seçer miydi?
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Gerçi ödüllü oyuncunun yeteneklerini sorgulamaya gerek yok! Zira, filmlerini izleyen herkes ona ve oyunculuğuna hayran.

Listede künefe olmazsa olmazdı tabii!

Listede künefe olmazsa olmazdı tabii!
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Ne diyelim ülkemizde künefenin de Timothee Chalamet'in de hayranı çok.

Ve efsane lezzet: Lahmacun!

Ve efsane lezzet: Lahmacun!
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Aslında biz ünlü oyuncunun gömleğini de pek beğendik.

Kahverengi trençkotları rafa kaldırmanın zamanı gelmiş galiba!

Kahverengi trençkotları rafa kaldırmanın zamanı gelmiş galiba!
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Serinin sonuna yaklaştık ama çoğumuz çoktan acıktı, değil mi?

Soluğu mutfakta alanlar varsa, su böreği siparişi vermeyi de bir düşünün deriz!

Soluğu mutfakta alanlar varsa, su böreği siparişi vermeyi de bir düşünün deriz!
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Tabii favori eşleştirmenizi de yorumlarda bekliyoruz.

Hatta bir eşleştirme de sizden alalım: Timothee Chalamet'in 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdiği takım hangi yemekle eşleşirdi?

Hatta bir eşleştirme de sizden alalım: Timothee Chalamet'in 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdiği takım hangi yemekle eşleşirdi?

İçeriğin sonunda ünlü oyuncunun kendine has tarzı ve karizması hakkında da çok konuşulacağını biliyoruz. Buyrun yorumlara 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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