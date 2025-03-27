Açken Dune'un Yıldızını Böyle Görmeyin! Timothee Chalamet'in Kombinleri Türk Yemekleriyle Eşleştirildi
Açken Dune'un Yıldızını Böyle Görmeyin! Timothee Chalamet'in Kombinleri Türk Yemekleriyle Eşleştirildi
Amerikalı Fransız oyuncu Timothée Chalamet'i tanımayanımız yoktur. Rol aldığı her yapımda adından söz ettiren Chalamet, her ne kadar Dune serisi ile milyonların gönlüne taht kurmuş olsa da aslında kariyer yolculuğu 2008 yılında başladı. Peki, henüz 26 yaşında gözleri üzerine çekmeyi başaran 'Timothee Chalamet ile Türk yemekleri bir araya geldi.' desek ne düşünürsünüz?
Geçtiğimiz yıllarda bir hayranı tarafından yapılan Chalamet vs. Türk yemekleri floodu yeniden gündem oldu! Gelin, X'te hızla yayılan eşleştirmelere bir kez de birlikte göz atalım
Dune, Wonka, Don't Look Up ve Interstellar ile birbirinden başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Timothee Chalamet, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Ancak bu kez Timothee Chalamet ve yeteneklerinden söz etmeyeceğiz. Bu kez konumuz, hayranlarının yaratıcılığı!
Timothee Chalamet'i daha önce hiç böyle hayal etmediğinize eminiz!
Hazır olun zira işin içine etli kuru fasulye de katılmak üzere. 👇
"Lezzet turumuza Kayseri'nin aranan lezzeti mantı ile devam ediyoruz", desek artık şaşırmazsınız sanıyoruz!
Bundan sonra her giydiğinize dikkat etmek zorunda kalacağınız ise aşikar: Hele bir de ünlüyseniz!
Gerçi Chalamet'in başına gelen Lady Gaga'nın bile başına gelmedi!
2021 yılında vizyona giren Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve, bu eşleştirmeleri görseydi, başrol için yine de Timothee Chalamet'i seçer miydi?
Listede künefe olmazsa olmazdı tabii!
Ve efsane lezzet: Lahmacun!
Kahverengi trençkotları rafa kaldırmanın zamanı gelmiş galiba!
Soluğu mutfakta alanlar varsa, su böreği siparişi vermeyi de bir düşünün deriz!
Hatta bir eşleştirme de sizden alalım: Timothee Chalamet'in 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdiği takım hangi yemekle eşleşirdi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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