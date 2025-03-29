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Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?

Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 10:42

Harvard Üniversitesi’nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın görevine son vermesi gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Cemal Kafadar’ın kim olduğu ve görevine neden son verildiği araştırılmaya başlandı.

Peki, Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?

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Cemal Kafadar Kimdir?

Cemal Kafadar Kimdir?

Cemal Kafadar, 15 Ağustos 1954 yılında İstanbul’da doğdu. Türk-Amerikan tarih akademisyeni olan Kafadar, aynı zamanda Osmanlı tarihçisi, araştırmacı ve yazardır. 

1960 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde ortaokul eğitimi alan Kafadar, 1973 yılında Robert Koleji’nde okudu. Üniversite eğimitini Hamilton College’da tamamlayan Kafadar, 1981 yılında McGill Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü’nde Osmanlı tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. 1986 yılında ise aynı üniversitede doktorasını aldı. 

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü’nde dört sene çalışan Kafadar, 1990 yılında  Harvard Üniversitesi'nin Orta Doğu Tarihi bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1999-2004 / 2009-2010 yılları arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Merkezi direktörlüğünü yürüttü. 

Görevine 1997 itibarıyla Vehbi Koç Vakfı ve Koç ailesinin kurduğu Vehbi Koç Türkiye Etütleri Kürsüsünde tarih profesörü olarak devam ediyor. 

 Koç Üniversitesi, École des hautes études en sciences sociales (Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü - EHESS) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Kafadar, 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.  Türkiye Bilimler Akademisi ile Türk Tarih Kurumu şeref üyeliğine seçildi.

İstanbul Planlama Ajansı'nın düzenlediği Konkur İstanbul yarışmalarında jüri olarak görev yapan Kafadar, Hrant Dink Vakfı Bilim Kurulunda üye olarak görevini sürdürdü.

Kafadar, 2009 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen 'Rebels, Saints and Troubadours' adlı filmin, Nurdan Arca'nın Simavnalı Bedrettin (2005) ve Zeynep Dadak'ın Ah Gözel İstanbul (2020) filmlerinin yapımlarında destek oldu.

Kafadar, Harvard Üniversitesi’nde  sanat ve mimarlık tarihi profesörü Gülrü Necipoğlu ile evlidir.

Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?

Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?

Harvard Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin (Center for Middle Eastern Studies – CMES) müdürü olan Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i 'antisemitizm' suçlamasıyla görevden aldı.

Merkez İsrail-Filistin olaylarına dair etkinlikleri nedeniyle İsrail yanlısı çevrelerce antisemitizmle suçlanıyordu. Kararın Harvard Yahudi Mezunlar İttifakı tarafından hazırlanan rapora dayandırıldığı ileri sürüldü. Raporda, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nin İsrail'i 'ırkçılık, soykırım' gibi ifadelerle tasvir ettiği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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