Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?
Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?
Harvard Üniversitesi’nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın görevine son vermesi gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Cemal Kafadar’ın kim olduğu ve görevine neden son verildiği araştırılmaya başlandı.
Peki, Cemal Kafadar Kimdir? Harvard Üniversitesi Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?
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Cemal Kafadar Kimdir?
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Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ı Neden Görevden Aldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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