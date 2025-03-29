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Sucukta Hile Yaptığı İfşa Olmuştu: 30 Yıllık Aile Şirketi Konkordato İlan Etti

Sucukta Hile Yaptığı İfşa Olmuştu: 30 Yıllık Aile Şirketi Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 09:16

Sucukta hile yaptığı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit-tağşiş listesiyle ifşa olan Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç aylık mühlet kararı verdi.

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Sucukta hile yaptığı ortaya çıktı. 30 yıllık aile şirketi iflasın eşiğine geldi.

Sucukta hile yaptığı ortaya çıktı. 30 yıllık aile şirketi iflasın eşiğine geldi.

Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, konkordato talep etti.  Şirket Ekim 2024 ayından Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı. Bakanlık tarafından yayımlanan listede Has Küçük Et firmasının sucukta hile yaptığı ortaya çıktı. Marka, Bakanlığın listesinde şu ifadelerle yer almıştı:

  • HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti Tespit edildi.

  • HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

Konkordato Takip’te yer alan bilgilere göre şirket  Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

1995 yılında kurulan Has Küçük Et, üç kuşaktır Afyonkarahisar’da sucuk, pastırma üretimi yapıyor. Şirket bölgenin bilinen markalarından biri.

Bakanlık gıdada hile yapan şirketleri ifşalıyor.

Bakanlık gıdada hile yapan şirketleri ifşalıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, belli aralıklarla internet sitesinde gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları yayımlıyor. Bu listelerde güvenilir sandığımız pek çok küçük, büyük işletmeler yer alıyor. Güvendiğimiz markaların halk sağlığıyla nasıl oynadığı ifşa olurken bu markalar kamuoyunda geniş yer buluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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