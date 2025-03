Sucukta Hile Yaptığı İfşa Olmuştu: 30 Yıllık Aile Şirketi Konkordato İlan Etti

Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, konkordato talep etti. Şirket Ekim 2024 ayından Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yer aldı. Bakanlık tarafından yayımlanan listede Has Küçük Et firmasının sucukta hile yaptığı ortaya çıktı. Marka, Bakanlığın listesinde şu ifadelerle yer almıştı:

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti Tespit edildi.

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

Konkordato Takip’te yer alan bilgilere göre şirket Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

1995 yılında kurulan Has Küçük Et, üç kuşaktır Afyonkarahisar’da sucuk, pastırma üretimi yapıyor. Şirket bölgenin bilinen markalarından biri.