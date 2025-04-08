Akit Tutuklu Mahir Polat'ın İlaçlarını Bilerek Almadığını İddia Etti
Akit Tutuklu Mahir Polat'ın İlaçlarını Bilerek Almadığını İddia Etti
Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat ise serbest bırakılması için en çok kamuoyu oluşturulan isim. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması istenen ve birkaç gündür durumu ciddi olduğu gözlemlenen Polat hakkında Akit gazetesi bir iddia ortaya attı.
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Akit'in herhangi bir kaynak belirtmediği iddiasına göre Mahir Polat "turp gibi".
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Haber başlığı ve iddialar tepkilere neden oldu.
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DHA'nın haberine göre Mahir Polat'ın son durumu şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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