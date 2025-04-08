Akit Tutuklu Mahir Polat'ın İlaçlarını Bilerek Almadığını İddia Etti

Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat ise serbest bırakılması için en çok kamuoyu oluşturulan isim. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması istenen ve birkaç gündür durumu ciddi olduğu gözlemlenen Polat hakkında Akit gazetesi bir iddia ortaya attı.