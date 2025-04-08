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Akit Tutuklu Mahir Polat'ın İlaçlarını Bilerek Almadığını İddia Etti

Akit Tutuklu Mahir Polat'ın İlaçlarını Bilerek Almadığını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2025 - 10:37

Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat ise serbest bırakılması için en çok kamuoyu oluşturulan isim. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması istenen ve birkaç gündür durumu ciddi olduğu gözlemlenen Polat hakkında Akit gazetesi bir iddia ortaya attı.

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Akit'in herhangi bir kaynak belirtmediği iddiasına göre Mahir Polat "turp gibi".

Akit'in herhangi bir kaynak belirtmediği iddiasına göre Mahir Polat "turp gibi".

Bir diğer iddia ise tansiyonunun yükselmesinin nedeni ise ilaçlarını almaması.

Haber başlığı ve iddialar tepkilere neden oldu.

Haber başlığı ve iddialar tepkilere neden oldu.
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DHA'nın haberine göre Mahir Polat'ın son durumu şöyle;

DHA'nın haberine göre Mahir Polat'ın son durumu şöyle;

Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi. İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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